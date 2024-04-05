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Жизнь

Ожидается мощное ускорение солнечной плазмы. Время пика активности и штиля

Днем 5 апреля ожидается мощное ускорение солнечной плазмы.

Солнце.
Солнце.
unsplash.com

Ночью наблюдались возмущения магнитосферы Земли, указывает gorsite.ru. В течение дня магнитная буря также будет «шалить».

Но уже к 18:00 прогнозируется штиль. Однако до 7 апреля бури будут влиять на здоровье многих людей.

Но весь предстоящий месяц обещает оказаться очень непростым с точки зрения космической погоды.

Метеозависимые люди будут чувствовать влияние светила на здоровье. И необходимо следить за краткосрочными прогнозами магнитных бурь и солнечных вспышек.

Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы.

Важно:

  • не употреблять спиртное,
  • пить успокаивающий чай,
  • пить больше воды.

Еще один совет — необходимо высыпаться в эти тяжелые для организма дни. И избегать физической активности.

Гаджеты

Бури могут вывести из строя точную электронную технику. В такие дни наблюдаются нарушение связи. Как правило, на экранах телевизоров в такие дни время от времени появляется надпись "нет сигнала". А экран "рябит" всеми цветами спектра.

Повтор

Солнечные пятна в конце марта спровоцировали на Земле мощную магнитную бурю в 8 баллов. Тогда на Солнце произошла вспышка, которая длилась 30 минут. Эта была самая сильная буря с 2005 года. На Солнце сразу произошло 12 мощных вспышек.

Теперь ожидается, что такой силы буря накроет планету 20-х числах апреля.

Причем ученые предполагают, что в 2024 году произойдет около 20-30 «солнечных штормов».

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