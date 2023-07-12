13 июля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Очередной этап опрессовки начался в Барнауле. Какие дома остались без горячей воды 12 июля

Отключение горячей воды ожидает 122 тыс. барнаульцев, проживающих в Железнодорожном и Центральном районах города, сообщает СГК.

Горячая вода, ванна.
Горячая вода, ванна.
СС0

Под ограничение попадут 895 многоквартирных и 60 частных домов, 48 детских садов, 43 вуза и школы, 25 медучреждений.

В течение 13 дней специалисты проверят на прочность и отремонтируют 74 км магистральных и 299 км внутриквартальных теплосетей. В контуре ТЭЦ-2 это первый этап опрессовки.

Отключение горячей воды в контуре ТЭЦ-2.
Отключение горячей воды в контуре ТЭЦ-2.
yandex.ru

Работы продлятся до 24 июля, а вернуть горячую воду рассчитывают 25 числа.

Узнать, попадает ли ваш дом в зону отключения, можно на карте. Зона отмечена желтым цветом.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость