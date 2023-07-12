Очередной этап опрессовки начался в Барнауле. Какие дома остались без горячей воды 12 июля

Отключение горячей воды ожидает 122 тыс. барнаульцев, проживающих в Железнодорожном и Центральном районах города, сообщает СГК.

Под ограничение попадут 895 многоквартирных и 60 частных домов, 48 детских садов, 43 вуза и школы, 25 медучреждений.

В течение 13 дней специалисты проверят на прочность и отремонтируют 74 км магистральных и 299 км внутриквартальных теплосетей. В контуре ТЭЦ-2 это первый этап опрессовки.

Отключение горячей воды в контуре ТЭЦ-2. yandex.ru

Работы продлятся до 24 июля, а вернуть горячую воду рассчитывают 25 числа.

Узнать, попадает ли ваш дом в зону отключения, можно на карте. Зона отмечена желтым цветом.