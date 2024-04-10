Непокоренные. Старые дома Барнаула, окруженные многоэтажками - фотоподборка altapress.ru

Застройка центра Барнаула - зрелище неоднозначное. Мы привыкли к соседству покосившихся домишек и мощных многоэтажек, что не всегда его даже замечаем. Altapress.ru публикует фотографии студентки АлтГУ Елизаветы Сайботаловой, на которых видна борьба противоположностей.