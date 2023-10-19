21 октября
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Жизнь

Не смотрели, но поддержали. Как барнаульцы «спасали» Учителя от защитников царя – исторический фоторепортаж

Осенью 2017 года главной заботой российского общества была не страшная неизвестная болезнь или внешняя политика, а картина о событиях вековой давности. Противники фильма «Матильда» о романе канонизированного императора Николая II с балериной были настолько возмущены, что не стеснялись писать доносы в прокуратуру, угрожать кинотеатрам, а один – даже поджечь. В это время группа барнаульцев решила поддержать режиссера Алексея Учителя.

Пикет в поддержку "Матильды" в Барнауле.
Пикет в поддержку "Матильды" в Барнауле.
Анна Зайкова

На площади Свободы собрался пикет в поддержку фильма «Матильда». На тот момент от его показа отказались несколько киносетей - все из-за активности противников еще не вышедшей картины.

Правда, смельчаков в нашем городе оказалось немного, всего 12 человек. И то, часть из них – полицейские наблюдатели.

Вот что сказали о фильме неравнодушные барнаульцы:

Антон Понкрашев,
организатор пикета:

К фильму, который еще даже не вышел, высказывалось много негатива. В разных городах проводились акции против картины. Я все ждал, когда будет обратная реакция и митинг в поддержку фильма. Не дождавшись, я решил организовать пикет сам. Неважно, какой фильм — хороший или плохой, выбор всегда должен оставаться за зрителями. Цель искусства — показать другой взгляд на мир.

Андрей Власов,
студент:

Думаю, что нужно поддерживать российское кинопроизводство, а не отправлять на полки хорошие фильмы. Их ведь и так снимают очень мало.

Елена Уварова,
студентка:

Я пришла поддержать фильм Алексея Учителя. Думаю, эта картина достойна того, чтобы ее увидели. Все должны знать правду. Даже если в истории есть противоречия, то их не нужно скрывать.

Время показало, что самое запоминающееся в «Матильде» Учителя – это скандал, связанный с ней. Но и такое кино имеет право на жизнь.

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