Откуда в Алтайском крае исторический дефицит специалистов и кого ищут отчаяннее всего

Дефицит кадров в Алтайском крае находится на исторических максимумах – к такому выводу пришли эксперты платформы hh.ru , проанализировав изменения в конкуренции за работу в регионе в 2023-м году. Эксперт рассказал, почему это происходит и какие специалисты стали самыми востребованными.

Тренд на снижение

Уровень дефицита кадров определяют через соотношение количества резюме к количеству вакансий. Комфортной для рынка труда нормой считается баланс 4-7,9 резюме на одну вакансию. В таком случае можно сказать, что у соискателей есть достаточный выбор работы, а у компаний – специалистов.

И напротив, значения индекса ниже четырех говорят о том, что на рынке труда есть дефицит кадров.

В Алтайском крае максимальные значения индекса в этом году зафиксировали в марте – 3,8 резюме на вакансию, что уже ниже нормы.

Однако дальше показатель стал стабильно снижаться еще больше. И последние пять месяцев (с мая по сентябрь) соотношение спроса и предложения на рынке труда в регионе держится в пределах 2,5-2,8 резюме на вакансию. В сентябре индекс составил 2,7.

Тренд на снижение конкуренции за работу прослеживается не только на уровне региона. По России ситуация складывается примерно такая же – в сентябре индекс составил 3,3. По Сибири – 2,9, а самым дефицитным стал Кузбасс (2,4). Алтайский край – следом за ним.

Индекс конкуренции за работу в Алтайском крае. hh.ru

В чем причина

Эксперты находят причину проблемы в сокращении трудоспособного населения в стране. Оно устанавливается за счет выхода на рынок труда малочисленного поколения 90-х и уход с него большого поколения 60+.

С другой стороны, растет спрос на персонал со стороны так называемого восстанавливающего бизнеса.

«Мы видим, что работодатели сейчас активно ищут новые решения кадрового вопроса. Помимо увеличения гибкости в подборе кадров, теперь разрабатываются альтернативные источники «рабочих рук». В частности, появилось такое понятие как «полосатые воротнички» - речь о трудоустройстве заключенных», - комментирует директор hh.ru Сибирь, Екатерина Дегтярева.

Фармацевт достает упаковку лекарства. Источник: ru.freepik.com, автор aleksandarlittlewolf.

Каких специалистов не хватает больше всего

В разрезе профсфер, больше всего сейчас в Алтайском крае нуждаются в специалистах из автобизнеса (автослесари, автомастера). Среди них на одну вакансию приходится всего 1,3 резюме.

Также среди топ-10 самых востребованных сфер:

«Рабочий персонал» (1,5 резюме на вакансию);

«Строительство, недвижимость» (1,6);

«Производство, сервисное обслуживание» (1,8);

«Медицина, фармацевтика» (2,0);

«Туризм, гостиницы, рестораны» (2,1);

«Транспорт, логистика, перевозки» (2,2);

«Сельское хозяйство» (2,3);

Продажи, обслуживание клиентов» (2,4);

«Добыча сырья» (2,5).

В то же время в сентябре спрос на рынке труда в Алтайском крае вырос на 38,5% по сравнению с прошлым годом. И список кадров, к которым резко возрос интерес работодателей, отличается от представленного за год.

Так, на 303% стали востребованнее сотрудники сферы страхования. В тройку также попали направления «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (+118%) и «Искусство, развлечения и массмедиа» (+98).