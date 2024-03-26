Что за созвездие Северной Короны
На небе есть созвездие-«диадема» Северная Корона. Оно находится на расстоянии 3 тыс. световых лет от Земли и состоит из семи главных звезд, вокруг пяти из них вращаются планеты.
Где лучше всего следить за Северной Короной
Маленькое созвездие Северной Короны находится между созвездиями Геркулеса и Волопаса. Также неподалеку есть Змея.
NASA показало, как точно это выглядит:
Что за звезда Т Северной Короны, в которой произойдет вспышка
Сначала разберемся, почему Т Северной Короны так называется.
У каждой звезды есть свое имя. Оно дается с помощью греческих букв и созвездий, к которому принадлежит. Например, у Северной Короны есть альфа Северной Короны, бета Северной Короны, зэта и так далее.
Нас интересует тау Северной Короны (буква Т). Это одна из самых слабых звезд с собственным именем — Blaze Star, или Полыхающая звезда.
Если быть точным, тау Северной Короны — это две звезды. Система красного гиганта и белого карлика. Они могут соприкасаться друг с другом, создавая вспышки, похожие на рождение новых звезд.
Именно это событие и ждут астрономы в 2024-м году.
Как появляются вспышки
Систему белого карлика и красного гиганта можно назвать паразитирующей. Дело в том, что когда умирает белый карлик, он «подворовывает» у красного гиганта его внешние распухшие рыхлые слои. Энергию, простыми словами.
«Энергия» перетекает от гиганта к карлику, закручивается вокруг последнего, образуя диск, похожий на кольца Сатурна. Когда поверхность карлика и диска соприкасаются, появляется вспышка. Явление очень сильно напоминает рождение новой звезды.
Карлик будет светиться ярче обычного в сотни тысяч раз.
А при чем тут Т Северной Короны
Вспышки будут длиться до тех пор, пока не умрет красный гигант. Но по меркам Земли они происходят довольно редко — раз в тысячи лет.
Здесь мы и подходим к вопросу о Тау Северной Короны.
Делом в том, что повторная вспышка между карликом и гигантом этой системы произошла всего спустя 80 лет. Впервые ее увидели в 1866 году. Затем в 1946-м.
Что говорят астрономы
NASA сообщает, что за пару лет до вспышки в 1946 году астрономы фиксировали устойчивый рост яркости Т Северной Короны. А затем блеск спадал, пока не произошло «рождение новой звезды».
Ученые в 2015 году заметили, что Полыхающая звезда стала светиться ярче, а затем потускнела. Судя по всему, уже скоро нас ждет очередная вспышка.
Когда мы увидим вспышку Полыхающей звезды
NASA сообщает, что вспышка появится с февраля по сентябрь 2024 года. Хорошие новости в том, что созвездие Северной Короны на российском небе замечательно видно. И даже без телескопа мы сможем наблюдать «рождение новой звезды».
До сих пор не ясно, почему белый карлик и красный гигант тау Северной Короны так быстро соприкоснулись друг с другом.
Самое важное - в нашем Telegram-канале