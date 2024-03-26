27 марта
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Жизнь

Вспышка красного гиганта и белого карлика озарит небосклон. Дата события

На небе с марта по сентябрь 2024 года ждут вспышку в созвездии Северной Короны. Последний раз это происходило 80 лет назад. При этом NASA сообщает, что в норме это происходит раз в пять тысяч лет. Altapress.ru объясняет, когда произойдет вспышка в созвездии Северной Короны, как выглядит созвездие и при чем тут Полыхающая звезда.

Звездное небо в Алтайском крае.
Звездное небо в Алтайском крае.
Евгений Грозовой

Что за созвездие Северной Короны

На небе есть созвездие-«диадема» Северная Корона. Оно находится на расстоянии 3 тыс. световых лет от Земли и состоит из семи главных звезд, вокруг пяти из них вращаются планеты.

Где лучше всего следить за Северной Короной

Маленькое созвездие Северной Короны находится между созвездиями Геркулеса и Волопаса. Также неподалеку есть Змея.

NASA показало, как точно это выглядит:

Созвездие Северной Короны.
Созвездие Северной Короны.
NASA

Что за звезда Т Северной Короны, в которой произойдет вспышка

Сначала разберемся, почему Т Северной Короны так называется.

У каждой звезды есть свое имя. Оно дается с помощью греческих букв и созвездий, к которому принадлежит. Например, у Северной Короны есть альфа Северной Короны, бета Северной Короны, зэта и так далее.

Нас интересует тау Северной Короны (буква Т). Это одна из самых слабых звезд с собственным именем — Blaze Star, или Полыхающая звезда.

Если быть точным, тау Северной Короны — это две звезды. Система красного гиганта и белого карлика. Они могут соприкасаться друг с другом, создавая вспышки, похожие на рождение новых звезд.

Именно это событие и ждут астрономы в 2024-м году.

Как появляются вспышки

Систему белого карлика и красного гиганта можно назвать паразитирующей. Дело в том, что когда умирает белый карлик, он «подворовывает» у красного гиганта его внешние распухшие рыхлые слои. Энергию, простыми словами.

«Энергия» перетекает от гиганта к карлику, закручивается вокруг последнего, образуя диск, похожий на кольца Сатурна. Когда поверхность карлика и диска соприкасаются, появляется вспышка. Явление очень сильно напоминает рождение новой звезды.

Карлик будет светиться ярче обычного в сотни тысяч раз.

А при чем тут Т Северной Короны

Вспышки будут длиться до тех пор, пока не умрет красный гигант. Но по меркам Земли они происходят довольно редко — раз в тысячи лет.

Здесь мы и подходим к вопросу о Тау Северной Короны.

Делом в том, что повторная вспышка между карликом и гигантом этой системы произошла всего спустя 80 лет. Впервые ее увидели в 1866 году. Затем в 1946-м.

Что говорят астрономы

NASA сообщает, что за пару лет до вспышки в 1946 году астрономы фиксировали устойчивый рост яркости Т Северной Короны. А затем блеск спадал, пока не произошло «рождение новой звезды».

Ученые в 2015 году заметили, что Полыхающая звезда стала светиться ярче, а затем потускнела. Судя по всему, уже скоро нас ждет очередная вспышка.

Когда мы увидим вспышку Полыхающей звезды

NASA сообщает, что вспышка появится с февраля по сентябрь 2024 года. Хорошие новости в том, что созвездие Северной Короны на российском небе замечательно видно. И даже без телескопа мы сможем наблюдать «рождение новой звезды».

До сих пор не ясно, почему белый карлик и красный гигант тау Северной Короны так быстро соприкоснулись друг с другом.

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