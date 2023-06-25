Мятеж Пригожина закончился. Что известно на 25 июня - разбор

Военный мятеж ЧВК «Вагнер» закончился. Бойцы Пригожина покинули Ростов-на-Дону и отправились в сторону Донбасса. Altapress.ru рассказывает, что происходило в стране с 23 по 25 июня.

Начало мятежа

Евгений Пригожин вечером 23 июня обвинил Шойгу и все "военное руководство" в том, что те обстреляли лагерь ЧВК "Вагнер". По словам главы ЧВК, погибли десятки бойцов.

На это в Минобороны РФ ответили, что Пригожин врет и провоцирует.

Как итог - глава ЧВК "Вагнер" объявил "Марш справедливости" и уже через пару часов бойцы оказались в Ростовской области, а затем заняли штаб ЮВО в Ростове-на-Дону вместе с Пригожиным.

Уголовное дело о вооруженном мятеже

Вразумить бойцов пытались генерал Сергей Суровикин и замглавы ГРУ генерал-лейтенант Владимир Алексеев. Они призывали членов ЧВК не подчиняться Пригожину.

В это же время в отношении мятежника ФСБ возбудила уголовное дело по соответствующей статье "Вооруженный мятеж" (ст. 279 УК РФ). По ней обвиняемому грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.



Режим контртеррористической операции ввели в Москве, Московской и Воронежской областях, сообщал ТАСС.

Евгений Пригожин, взятие Бахмута. Скриншот видео.

Обращение Владимира Путина. Подготовка в Москве

Владимир Путин выступил с пятиминутным обращением к нации. Он назвал попытку мятежа предстательством, "ножом в спину".

В это время колонны Пригожина вошли в Воронежскую область. Сам он продолжал находиться в Ростове-на-Дону.

В Москве готовились к тому, что бойцы окажутся в городе. На улицах столицы появилась бронетехника, трассы к Москве перекрывали и даже вырывали ямы. На юге города оборудовали блокпосты.



Днем колонны "Вагнера" вошли в Липецкую область.

Обращение Владимира Путина к россиянам. kremlin.ru.

Переговоры Пригожина и Лукашенко. Конец мятежа

Вечером 24 стало известно, что Лукашенко провел переговоры с Пригожиным. Примерно в 00:40 бойцы ЧВК "Вагнер" начали покидать Ростов-на-Дону и другие области, сообщил губернатор региона.

"Колонна ЧВК Вагнер вышла из Ростова и направилась в свои полевые лагеря", — написал Василий Голубев.

Мятеж закончился.

Песков сообщил, что уголовное дело против Пригожина прекратят, а сам глава ЧВК уедет в Белоруссию, сообщает РИА Новости.

СВО будет продолжаться, заявил Песков.