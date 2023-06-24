День 485-й. Самое важное к утру 24 июня

«Нафтогаз» подал иск о взыскании с России $5 млрд в качестве компенсации за утраченное имущество компании в Крыму;

В 2025 году турецкая компания Baykar планирует начать на Украине производство беспилотников Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci, рассказал гендиректор Халук Байрактар;

Сенаторы США Линдси Грэм и Ричард Блюменталь предложили расценивать применение Россией ядерного оружия как нападение на НАТО;

Пентагон отказался от поставок Украине кассетных боеприпасов, потому что это было бы нарушением наложенных Конгрессом ограничений, объяснила зампомощника главы Пентагона по России, Украине и Евразии Лаура Купер;

Израиль воздерживается от военной помощи Украине, чтобы вооружение не попало в руки Ирана, рассказал The Jerusalem Post премьер-министр Биньямин Нетаньяху;

Швейцария присоединилась к ограничениям ЕС на экспорт высокотехнологичной продукции в Россию, сообщила Еврокомиссия;

Российский Красный Крест получил более 7,5 тыс. обращений от пострадавших белгородцев, свыше 2 тыс. семей получили выплаты в размере от 5 до 15 тыс. рублей, передают «РИА Новости»;

В бюджете России на 2024 год будет уделено особое внимание развитию ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщил председатель комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов;

Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции внесло китайскую автомобильную компанию Geely в перечень международных «спонсоров войны» за отказ уйти с российского рынка;

Компании, поставляющие металл в страны ЕС, должны будут дополнительно предоставить доказательства, что использованные для переработки в третьей стране исходные материалы не были поставлены из России, постановила Еврокомиссия;

Отсутствие приглашения Украине вступить в НАТО на саммите в Вильнюсе демотивирует вооруженные силы страны, заявил ее президент Владимир Зеленский в интервью британской вещательной корпорации BBC;