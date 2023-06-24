День 485-й. Самое важное к утру 24 июня

Главные новости
- 11-й пакет санкций Евросоюза официально опубликован в журнале ЕС, он вступит в силу в субботу. Под ограничения в рамках 11-го пакета санкций ЕС попали Positive Technologies, «ЧВК Вагнер-Центр», телеканал «Звезда», северная ветка «Дружбы», главы нескольких российских регионов и военкоры. Российские власти в ответ на 11-й пакет санкций Евросоюза существенно расширили список представителей ЕС, которым запрещен въезд в Россию.
- Военкомат Черниговской области вслед за Оболонским районом Киева и Ивано-Франковском предписал всем военнообязанным мужчинам в течение десяти дней явиться в в территориальный центр комплектации и социальной поддержки, согласно указу президента Украины «О всеобщей мобилизации». Предписание касается всех граждан от 18 до 59 лет, состоящих на военном учете.
- Правительство России утвердило порядок передачи Минобороны и МЧС конфискованных товаров легкой промышленности в рамках дел об административных правонарушениях. Росимущество будет передавать конфискованные товары МЧС и Минобороны на безвозмездной основе для их использования в гуманитарных и других целях. Их будут использовать для помощи пострадавшим в пожарах, наводнениях.
Важное — одной строкой
«Нафтогаз» подал иск о взыскании с России $5 млрд в качестве компенсации за утраченное имущество компании в Крыму;
В 2025 году турецкая компания Baykar планирует начать на Украине производство беспилотников Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci, рассказал гендиректор Халук Байрактар;
Сенаторы США Линдси Грэм и Ричард Блюменталь предложили расценивать применение Россией ядерного оружия как нападение на НАТО;
Пентагон отказался от поставок Украине кассетных боеприпасов, потому что это было бы нарушением наложенных Конгрессом ограничений, объяснила зампомощника главы Пентагона по России, Украине и Евразии Лаура Купер;
Израиль воздерживается от военной помощи Украине, чтобы вооружение не попало в руки Ирана, рассказал The Jerusalem Post премьер-министр Биньямин Нетаньяху;
Швейцария присоединилась к ограничениям ЕС на экспорт высокотехнологичной продукции в Россию, сообщила Еврокомиссия;
Российский Красный Крест получил более 7,5 тыс. обращений от пострадавших белгородцев, свыше 2 тыс. семей получили выплаты в размере от 5 до 15 тыс. рублей, передают «РИА Новости»;
В бюджете России на 2024 год будет уделено особое внимание развитию ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщил председатель комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов;
Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции внесло китайскую автомобильную компанию Geely в перечень международных «спонсоров войны» за отказ уйти с российского рынка;
Компании, поставляющие металл в страны ЕС, должны будут дополнительно предоставить доказательства, что использованные для переработки в третьей стране исходные материалы не были поставлены из России, постановила Еврокомиссия;
Отсутствие приглашения Украине вступить в НАТО на саммите в Вильнюсе демотивирует вооруженные силы страны, заявил ее президент Владимир Зеленский в интервью британской вещательной корпорации BBC;
Для Евросоюза было бы немыслимо через 20 или 30 лет существовать без Украины в своем составе, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в интервью El Mundo.
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