Майские праздники — 2024. Сколько дней отдыхаем и когда выходим на работу

Восемь выходных в честь праздничных дней ждет россиян в мае 2024 года. Однако последние дни апреля обещают быть нелегкими — рабочая неделя в России продлится не пять, а шесть дней. Подробнее о трудовых буднях, выходных и праздниках расскажет altapress.ru .

Рабочие будни

Работать в период майских праздников жители РФ будут в следующие дни: 27 апреля, 2 и 3 мая, а также с 6 по 8 мая.

Выходные и праздники

Четырех выходных дня ждут россиян с 28 апреля по 1 мая. Затем идут стандартные выходные в конце недели — 4 и 5 мая ( суббота и воскресенье). И следующие четыре дня можно будет отдохнуть с 9 по 12 мая.

Календарь. СС0

Сокращенные дни

Сокращенным рабочим днем будет только один — 8 мая, в честь праздника Дня Победы 9 мая.

Почему суббота стала рабочей

Согласно постановлению Правительства РФ, в 2024 году нерабочий день переносится с субботнего дня 27 апреля на понедельник, 29 апреля. Это сделали для того, чтобы россияне смогли отдыхать без перерыва сразу четыре дня.

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