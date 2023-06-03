4 июня
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Жизнь

Лето, отдых, юность. Стартовали первые смены в детских лагерях в Алтайском крае

В Алтайском крае начали работу детские загородные и дневные лагеря. Об этом сообщает Telegram-канал губернатора региона Виктора Томенко.

Заезд в детский лагерь.
Заезд в детский лагерь.
СС0

На первую смену в детские лагеря приехало 48 тыс. детей. Всего в лагерях смогут отдохнуть больше 90 тыс. ребят со всего края и за его пределами.

В ближайшую неделю откроются крупнейшие в крае лагеря «Березка» и «Юность».

Вместе сними свои двери распахнут лагеря "Маяк", "Звездный", "Парус", "Дружных", "Спутник-2", "Соснячок" и "Медвежонок". Они проведут от трех до четырех смен по 14 дней.

Среди них откроются специальные профильные смены: военно-спортивная, творческая, для дружин юных пожарных и юных инспекторов дорожного движения.

Также в крае начали работу пришкольные лагеря. Всего их 86. Они приняли больше 21 тыс. детей.

В 2023 году стоимость путевки в загородный лагерь составит 26,6 тыс. рублей.

О том, как получить компенсацию за путевку в детский лагерь - в материале altapress.ru.

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