Лето, отдых, юность. Стартовали первые смены в детских лагерях в Алтайском крае

На первую смену в детские лагеря приехало 48 тыс. детей. Всего в лагерях смогут отдохнуть больше 90 тыс. ребят со всего края и за его пределами.
В ближайшую неделю откроются крупнейшие в крае лагеря «Березка» и «Юность».
Вместе сними свои двери распахнут лагеря "Маяк", "Звездный", "Парус", "Дружных", "Спутник-2", "Соснячок" и "Медвежонок". Они проведут от трех до четырех смен по 14 дней.
Среди них откроются специальные профильные смены: военно-спортивная, творческая, для дружин юных пожарных и юных инспекторов дорожного движения.
Также в крае начали работу пришкольные лагеря. Всего их 86. Они приняли больше 21 тыс. детей.
В 2023 году стоимость путевки в загородный лагерь составит 26,6 тыс. рублей.
О том, как получить компенсацию за путевку в детский лагерь - в материале altapress.ru.