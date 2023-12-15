Лазейка есть. Алтайские айтишники берут курс на Москву, переживают о роботах и учат дроны самостоятельности

С 2024 года в России планируется массовый переход цифровых сервисов на единую платформу «Гостех», и это стало главной темой 2023-го. По мнению алтайских ИТ-специалистов, многие компании уйдут с регионального рынка или будут вынуждены переориентироваться на Москву. Пожаловались айтишники и на кадровый голод, а еще поделились успехами и сложностями в сфере образования, планами на программирование дронов и опытом работы с Китаем.

Позволить умереть

Главным трендом 2023 года для региональной ИТ-сферы, безусловно, стала централизация. Платформа «Гостех» в 2024-м станет единой площадкой для разных гражданских сервисов, включая оформление аренды госимущества, постановку недвижимости на кадастровый учет, выдачу цифрового полиса ОМС и прочее.

Владимир Графеев, директор «Галэкса», уверен, что создание «Гостеха» означает уход с регионального рынка многих компаний. Организации, которые писали программы для местных органов власти, должны будут либо переориентировать свой труд на федеральный уровень, либо позволить проектам умереть.

Загвоздка в том, что на «Гостех» потянутся все регионы, и проекты у них могут оказаться идентичными. Государство же выберет только один из ниши, открыв к нему доступ всем остальным субъектам. То есть количество программных продуктов в России неизбежно уменьшится, и региональный рынок сократится.

Гендиректор Центра информационной безопасности (ЦИБ) Павел Плетнев, признал, что «Гостех» в какой-то степени не позволит региональным компаниям самостоятельно развиваться. В целом он скептично отнесся к тренду глобальной централизации, отметив, что последние два года его организация уже не договаривается напрямую с заказчиками, а фактически работает подрядчиком у госкорпораций.

«Например, мы много лет сотрудничали с «Барнаултрансмашем», а в этом году, чтобы работать с местным предприятием, надо заключать контракт с московским концерном «Автоматика»», — говорит Плетнев.

Однако руководитель ЦИБ все равно настроен позитивно: сейчас «Гостех» нацелен только на органы исполнительной власти, в то время как остаются еще сферы образования, здравоохранения, госуправления, сельского хозяйства и другие.

«Пока будет оставаться эта лазейка и возможность работы с КАУ, КГБУ и прочими организациями, кусочек рынка будет оставаться и разработчикам», — заключил гендиректор ЦИБ.

Экспертный совет по ИТ в ИД "Алтапресс", 2023. Анна Зайкова

Мелкий рынок

Константин Воропаев, директор системы «Город», тоже согласился, что так называемое огосударствление экономики и централизация многих сервисов, то есть их перенос на федеральный уровень, на данный момент лишь ухудшают ситуацию на рынке.

По его словам, государственные информационные платформы сейчас работают неидеально. Почти у каждого пользователя была ситуация, когда он не успел подать документ в срок, взять талончик к врачу или записать ребенка в школу из-за сбоев на тех же Госуслугах.

Сервисы, отмечает Воропаев, должны надежно работать в режиме 24/7, но у федеральных компаний так не выходит. А в регионах к такому режиму уже привыкли и не могут позволить себе перерывы.

«У нас нет возможности не отвечать, промолчать, загораживаться роботами. Меня все прекрасно знают и, если что, звонят, спрашивают, почему система «Город» не работает. А в случае с централизованными сервисами все мы знаем, какие могут быть проблемы: колл-центр, техподдержка и хождение кругами от робота к роботу», — сказал он.

Экспертный совет по ИТ в ИД "Алтапресс", 2023. Анна Зайкова

Соответственно, с массовым переходом на федеральный уровень качество обслуживания пользователей может заметно ухудшиться.

Искандер Балубаев, гендиректор Geekspace, напротив, принимает централизацию как должное:

«На региональном рынке все становится мелко. Мы тоже идем в центральную часть. Но даже там, кроме Москвы, объективно направлений нет. Во всех регионах все печально, по крайней мере, по словам руководителей в ИТ-сфере. Только внутри МКАДа и рядом все хорошо, и все норовят туда попасть».

Позитивнее всех настроен Денис Газукин, гендиректор компании «Митра»:

«Централизация – это экономия для государства. Иметь целый зоопарк разных региональных решений - это нерачительно. Так что наше правительство все правильно делает».

Экспертный совет по ИТ в ИД "Алтапресс", 2023. Анна Зайкова

Ночевали в очередях

ИТ-технологии все плотнее внедряются в обучение, отмечает Михаил Рязанов, директор Алтайского института цифровых технологий и оценки качества образования. В алтайских школах уже давно перешли на электронные дневники и журналы, в вузах – на виртуальные зачетки.

Но вместе с новыми технологиями появились и новые проблемы. Например, сейчас, чтобы подать заявление в школу и успешно зачислить в нее ребенка, нужно успеть занять электронную очередь раньше других родителей. В итоге поступление превратилось в соревнование, кто быстрее нажмет кнопку, к которому подключается вся семья.

Однако Рязанов утверждает, что на данный момент это самый удобный и честный вариант из всех возможных:

«Мы забыли, как раньше люди ночевали перед учебными заведениями, собираясь там, аж за неделю. Сейчас, по крайней мере, все прозрачно, а критерий порядка очереди самый объективный из возможных — время».

Экспертный совет по ИТ в ИД "Алтапресс", 2023. Анна Зайкова

Сочинение от робота

Еще одним трендом 2023 года айтишники назвали бум и общедоступность нейросетей, таких как ChatGPT и YandexGPT. Последняя, кстати, уже без труда решает все варианты ЕГЭ по математике, физике и другим предметам с объяснениями решений, а также пишет сочинения, эссе и другие творческие работы.

Пока что преподавателям удается отличить труды школьников и студентов от работ нейросети. Однако педагоги признаются, что если технологии и дальше будут развиваться в том же темпе, понять, кто все же написал сочинение, будет сложнее.

Поэтому для педагогов необходимо вводить курсы повышения квалификации, чтобы учить их отличать работы учеников от работ ИИ, считает Михаил Рязанов. Но когда эти курсы появятся — большой вопрос, поскольку пока они даже не находятся в разработке.

Зато искусственный интеллект стал неплохим подспорьем в работе самих ИТ-компаний.

Дмитрий Михеев,

технический директор "АйТи Бастион":

"На сегодняшний день возможностей использования генеративного ИИ достаточно. Например, при поиске уязвимостей, написании политики информационной безопасности, правил для систем обнаружения угроз, при проведении анализа вредоносного ПО. Можно автоматизировать рутинные операции, тем самым экономя время и средства. Хотя каких-то существенных прорывов в ближайшее время, все же ожидать не стоит".

«Выбирают нас, а не мы»

Кадровая проблема сложилась в ИТ-сфере закономерно: многие специалисты уехали за границу еще в прошлом году – кто-то с началом СВО, кто-то – после объявления о мобилизации. И хотя часть из них уже успела вернуться, рынок труда восстановиться пока не смог.

Владимир Графеев вообще утверждает, что проблема с нехваткой профессионалов только усугубилась.

По его словам, в прошлом году недоставало узкопрофильных специалистов высокого и среднего уровня, а сейчас сложился полной дефицит - как по компетенциям, так и по специальностям.

Ирина Пасютина, межрегиональный директор «Дом.ру» по Сибири, тоже призналась, что 2023-й подкинул компании кадровый вопрос. И если раньше специалистов выбирали они, то теперь выбирают их. И пока справиться с этой проблемой не удалось.

Оптимизма поубавилось и у Дениса Газукина. По некоторым данным, 75% заказов в области ПО лежат в госсекторе, в то время как «Митра» всегда работала с частниками.

«В итоге частный рынок сдувается, а заплаты в геометрической прогрессии растут у тех, кто сидит на государственных подрядах. У нас же кадровый голод и сложности с заказами», — заключает Газукин.

А по словам гендиректора "АйТи Бастион" Сергея Бочкарева, профессионалов не хватает из-за колоссальных темпов роста отрасли в России:

"И в ИТ, и в сфере информационной безопасности сильно нужны разные специалисты: разработчики, проектировщики, аналитики, технические писатели и другие. А им зачастую не хватает как уровня знаний, так и опыта. Мы этой проблемой занимаемся через работу с профильными вузами, чтобы приблизить компетенции выпускников к запросам рынка. Также у нас есть программа стажировки для разработчиков, по которой наиболее талантливые молодые специалисты остаются работать в компании".

Не коснулась проблема только Александра Степанова и его ИП. По словам предпринимателя, они плотно сотрудничают с алтайскими вузами, преподают там и оттуда же берут специалистов. В этом году, например, приняли двоих, что для небольшого предприятия на 20 человек – существенный прирост.

Экспертный совет по ИТ в ИД "Алтапресс", 2023. Анна Зайкова

Обучение агродронов и Китай

Летом «Галэкс» приобрел два агродрона и за несколько месяцев с их помощью обработал порядка 1700 га полей. Компания хочет продолжать развиваться в этом направлении, чтобы «приносить что-то нужное и полезное Алтайскому краю», как отметил Владимир Графеев.

Однако будущее, считает Михаил Рязанов, стоит не за обучением пилотов, а за программированием самих дронов.

«Летчики – это хорошо, но аппараты могут выполнять рутинные задачи и самостоятельно, ту же обработку полей. Так что готовим курсы для детей и повышение квалификации, чтобы люди учились не просто управлять БПЛА, но и писать программы и обучать дроны выполнять базовые вещи без участия человека», — говорит Рязанов.

Ирина Пасютина рассказала, что в этом году им пришлось изучать много китайских технологий. Услуги становятся все сложнее, оборудование – дороже. Строительство частного сектора, на которое сейчас ориентирован «Дом.ру», требует больших затрат. И чтобы продолжать предоставлять услуги по адекватным ценам, пришлось взглянуть на опыт соседей из Поднебесной. Как покажет себя такое сотрудничество, будет известно в следующие несколько лет.

Экспертный совет по ИТ в ИД "Алтапресс", 2023. Анна Зайкова

Легко и быстро

Между тем банки тоже активно продвигаются на ИТ-рынке, более того — сами помогают организациям в этой сфере.

Федор Синельников,

директор управления среднего бизнеса Альфа-Банка в Барнауле: