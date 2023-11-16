16 ноября
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Жизнь

Квартал в лесу, у «Изумрудного» и спасительная котельная. Какие проекты будут защищать в Барнауле

На градостроительном совете 16 ноября рассмотрят комплекс бизнес-класса на Горе и еще пару важных объектов – в центре города и в поселке Южный. Расскажем, какие проекты планируют обсуждать эксперты.

Проект комплекса "Вышка" на Змеиногорском тракте, 35Б.
Проект комплекса "Вышка" на Змеиногорском тракте, 35Б.
Бюро "Салют"

На заседании повторно рассмотрят проект «Вышка» от архитектурного бюро «Салют» и девелопера «Мой дом». Ранее они представляли пять девятиэтажных домов, которые планировали построить на Змеиногорском тракте, 35Б.

Главная задача проекта – возвести комплекс так, чтобы максимально сохранить растительность. Для этого, например, архитекторы в проекте поставили три дома на платформу, под которой скроется подземный паркинг. Он в свою очередь сядет в овраг.

Заботой об экологии объяснили довольно близкую посадку домов. Некоторые эксперты посчитали, что они находятся недостаточно далеко друг от друга и от границ участка, как этого требуют нормативы.

Эксперты посоветовали пересмотреть планировку и создать круговой объезд на участке.

В свою очередь директор компании «Мой дом» Павел Князев отметил, что у него есть заключения экспертиз, которые доказывают, что в показанном проекте соблюдены все нормативы. Их он и намеревался представить на новом заседании.

Что также рассмотрят на заседании

Еще один проект от архитектурного бюро «Салют».

Связанный с «Моим домом» специализированный застройщик «Изумрудный квартал» планирует построить многоэтажный «дом-квартал» на ул. Сизова, 20. Неподалеку от Изумрудного парка.

Известно, что в проекте предусмотрено около 250 квартир, подземная парковка, закрытый двор и магазины по периметру.

Проект жилых комплексов на Южном от &quot;Адалин-строй&quot;.
Проект жилых комплексов на Южном от "Адалин-строй".
Предоставлено altapress.ru.

На заседании также рассмотрят проект газовой котельной в жилом квартале «Адалин на Южном».

Судя по всему, это тот самый объект, который будет обеспечивать теплом жильцов квартала, благодаря чему им не придется зависеть от городских служб. К тому же, так новостройки не дадут дополнительную нагрузку на тепловые сети, которые питают поселок.

К какому результату приведут обсуждения – читайте вечером на altapress.ru.

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