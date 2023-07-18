19 июля
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Жизнь

"Ку-ку по голове". В российском городе создали «Кукушку»-убийцу

В Екатеринбурге создали аналоговый дрон «Кукушка». Его можно использовать для разведки и атаки вражеских позиций. Об этом сообщает E1.RU.

Дроны. Беспилотники.
Дроны. Беспилотники.
СС0

Дрон сконструировали добровольцы. Один из создателей БПЛА, предприниматель Павел, рассказал, что готово два прототипа. Первый уже прошел испытания и готов к серийному производству, компания ищет покупателей. Второй готовят к патентованию.

Устройство управляется с пульта и может нести сразу три боеприпаса. Дальность приема составляет 4 км, сам дрон весит чуть больше килограмма. Под нагрузкой БПЛА развивает скорость 60–65 км/ч.

"Дрон подлетел, такой, бесшумно, «ку-ку, еп» — и сбросил , — отметил представитель изготовителя. — Один стоит порядка 200–250 тыс. рублей, при серийном производстве будет дешевле".

Сами создатели заявили, что, в первую очередь, хотят уменьшить потери среди солдат.

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