Как из сказки. Сибиряк нашел интересные бирюзовые грибы

Мужчина передает, что грибы просто завораживают своим видом. В лесу он был вместе с сыном, тот хотел потрогать, но отец его одернул - вдруг ядовитые.

Биолог и специалист по грибам пояснил, что это хлороцибория сине-зеленоватая.

Отмечается, что такие грибы не ядовиты и не опасны для человека. Однако их не едят, потому что их размер слишком мал.

Интересно, что гриб окрашивает дерево в красивый синеватый цвет, делая ее декоративным элементом среди лесных просторов.

Фото гриба можно посмотреть здесь.

Ранее алтайские биологи рассказали, опасно ли есть гигантские грибы.