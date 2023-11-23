24 ноября
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Жизнь

Кафе «У Григорича» пока не мешает строительству развязки на Змеиногорском тракте, но его все равно разберут

Подрядчик, занимающийся развязкой на Змеиногорском тракте, признался, что легендарное кафе "У Григорича" пока не мешает работам, а, наоборот, помогает. Но переезжать заведению все равно придется. Кстати, altapress.ru сделал фоторепортаж с места работ — смотрите, как продвигается строительство.

Строительство развязки на Змеиногорском тракте.
Строительство развязки на Змеиногорском тракте.
Дмитрий Лямзин

О том, что здание полюбившейся многим шашлычной снесут, стало известно еще весной этого года. Однако кафе переезжать не торопилось, и сейчас все еще остается на своем месте. Подрядчик уверяет, что пока оно не мешает и даже наоборот — помогает. Например, делится электричеством для некоторых видов работ.

Впрочем, снос все равно неизбежен. Пока речь идет о том, что Новый год заведение "У Григорича" будет встречать в другом месте, вероятнее всего, в новом придорожном комплексе с башней и часами, который стоит неподалеку.

В целом строительство идет по графику, не помешала даже ураганная погода, а работы завершены уже на 40%. С сентября прогресс вырос на 10%.

Сдать готовую развязку планируют до ноября 2024 года — именно такие сроки указаны в контракте. Сумма контракта составляет 2,99 млрд рублей. На этот 2023-й расходы были запланированы в размере 1,45 млрд рублей.

Сейчас специалисты занимаются подземным тоннелем, который вырыт пока только наполовину. Остальной участок затрагивает Змеиногорский тракт, на котором еще открыто автомобильное движение. Для продолжения строительства придется изменить схему проезда, но случится это только после завершения основных работ в тоннеле. Точных сроков пока нет.

Напомним, что в сентябре уже меняли движение по шоссе Ленточный бор: тогда там обустроили специальную объездную дорогу.

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