Горячую воду возвращают в дома Барнаула после опрессовки, но пока не во все

Однако принять наконец горячую ванну пока могут не все.

Специалисты обнаружили на теплосетях два повреждения, которые сейчас устраняют аварийно-ремонтные бригады. Завершить работы обещают в течение дня.

С опозданием горячую воду получат два квартала: по ул. Юрина - от ул. Попова до ул. Солнечной Поляны и по ул. Шукшина - от ул. Исакова до ул. Юрина.

Всего во время опрессовки проверили 946 км магистральных и квартальных теплосетей, выявили 385 дефектов, заменили почти 2 км труб и запустили горячее водоснабжение более 100 тыс. барнаульцев.

В СГК напоминают, что если в доме все еще нет горячей воды - нужно обращаться в управляющую компанию. Скорее всего, там не открыли запорную арматуру.

Ранее горячую воду на весь день отключали в одном из районов Барнаула.