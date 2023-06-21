Горячую воду вернули на два дня раньше 39 тыс. барнаульцам - адреса

Третий этап опрессовки теплосетей начался с 14 июня и должен был продлиться до 22 июня.
Специалисты смогли закончить работы раньше на два дня в части контура магистрали М-32. Горячую ванну смогут принять более 39 тыс. барнаульцев в 116 домах Индустриального района.
Адреса, в которые вернули горячую воду, следующие:
- Балтийская, 1, 10, 12, 2, 3, 8, 4, 6, 7, 56а, 46, 44б, 63б, 38, 65, 42, 40, 40а, 42а, 43, 44, 45а, 49, 50, 55, 56, 59, 61, 63, 67, 69, 53, 71, 73,
- Шумакова, 32, 36, 33, 35, 46, 37, 38, 25, 58а, 40, 64, 40а, 41, 43, 44, 45, 47, 50, 51, 49, 52, 53, 58, 60, 60в, 62, 66, 47б, 68,
- Северный Власихинский, 10, 6, 12, 64, 40, 54, 56, 58, 60, 62, 66, 68, 34, 68а,
- Малахова, 107, 113, 116, 118, 118а, 120, 122, 124, 128, 138, 140, 144, 146, 148, 150, 152, 140а, 142, 144а, 146а, 154, 158, 160, 154б, 162, 164, 156,
- Лазурная, 11, 3, 9, 19,
- 50 лет СССР, 13, 15, 19, 21, 23,
- Павловский тракт, 104, 106, 108, 112, 116, 118, 112а, 126, 128, 130, 128б, 78б, 68а, 76, 78, 78а, 82, 86, 88,
- Взлетная, 15, 17, 9, 43в, 43б, 41, 43, 45а, 45в, 45д, 45е, 47, 51,
- Попова, 127, 135, 129, 143, 153, 157, 147, 139.
Напоминаем, что четвертый этап опрессовки теплосетей начнется с 28 июня по 6 июля. Гидравлические испытания пройдет магистраль М-33.