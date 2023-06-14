Горячую воду отключили у 96 тыс. барнаульцев - на сколько и по каким адресам

Горячую воду отключат с 14 по 22 июня включительно.
Без горячей воды останутся жители Индустриального, Железнодорожного и Центрального районов в границах улиц Трактовая, Попова, пр. Южный, пос. Куета, Новосиликатный, часть пос. Пригородного (в районах улиц 50 лет Алтая и Жданова), Южный, Южный Власихинский проезд, ул. Попова, Взлетная, Лазурная, Павловский тракт, Малахова, Транзитная, Советской Армии, Павловский тракт, Фурманова, Власихинская.
Работы будут проводиться на магистрали М-32.
За время отключения специалисты проверят на прочность и плотность 63 км магистральных теплосетей и 197 км внутриквартальных теплосетей.
Четвертый этап опрессовки теплосетей начнется с 28 июня по 6 июля. Гидравлические испытания пройдет магистраль М-33.
Под отключения попадут жители Индустриального и Ленинского районов в границах улиц Власихинская, Павловский тракт, пр. Северный Власихинский, ул. Солнечная Поляна, Гущина, Малахова, Антона Петрова, Ленинградская, Энтузиастов, Попова, Павловский тракт.
Подробнее о времени и районах отключения горячей воды - в материале altapress.ru.
Также горячую воду временно ограничили 14 июня в 47 многоквартирных и четырех частных домах, в одном детском саду и в нескольких административных зданиях в центре города.
Горячей воды не будет с 10:00 утра 14 июня до 2:00 ночи 15 июня.
Отключения связаны с проведением работ на магистральной теплосети М-22 в районе дома по проспекту Ленина, 113.
Адреса отключения перечислил altapress.ru.