Горячую воду отключат в 60 зданиях Барнаула на целый день - адреса

Горячую воду отключат 5 июля с 9:00 до 21:00. Сотрудники СГК будут работать на теплосети М-12 в районе дома по улице Водопроводная, 121. Они установят заглушки и смонтируют обводную линию.
"Это обеспечит горячей водой жителей микрорайона ВРЗ весь период, пока будет идти перекладка 280 м теплосети в районе улиц Водопроводной и Парижской Коммуны", - сообщают в ведомстве.
В связи с ремонтными работами горячую воду отключат в 49 многоквартирных домах и трех частных, в трех детских сада, трех школах и двух учреждениях здравоохранения.
Под отключения попадают следующие адреса:
- Воровского 108а, 106а, 125, 108, 111, 113, 115, 115а, 123.
- Водопроводная 91, 130, 99а, 97, 99, 109а, 113, 115, 115а, 134, 132, 87, 117, 101, 95, 119, 105, 103, 123, 121.
- Парижской коммуны 64, 62, 50а, 50, 48, 46.
- Бульвар 9 января 94, 104, 90, 102, 88, 92, 101.
- Смольная 48, 50а, 50, 46.
- Цаплина 106, 127, 112.
- Красносельская 96, 49а, 92, 94, 108, 106.
- Октябрят 39, 29, 44.
- Цеховая 2, 4.
- Ким 33.