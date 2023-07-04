Горячую воду отключат в 60 зданиях Барнаула на целый день - адреса

Горячую воду отключат в 60 зданиях Барнаула на целый день. Об этом сообщает СГК .

Горячую воду отключат 5 июля с 9:00 до 21:00. Сотрудники СГК будут работать на теплосети М-12 в районе дома по улице Водопроводная, 121. Они установят заглушки и смонтируют обводную линию.

"Это обеспечит горячей водой жителей микрорайона ВРЗ весь период, пока будет идти перекладка 280 м теплосети в районе улиц Водопроводной и Парижской Коммуны", - сообщают в ведомстве.

В связи с ремонтными работами горячую воду отключат в 49 многоквартирных домах и трех частных, в трех детских сада, трех школах и двух учреждениях здравоохранения.