Это еще цветочки. Чем, кроме январских гроз и ураганов, удивляет погода на Алтае

- В 2015 году бийчан серьезно напугал смерч. Явление также наблюдали в 2017-м в Немецком национальном районе — тогда местные жители сняли на видео практически торнадо.
- В декабре 2017 года на одном из водоемов в Тогуле сфотографировали «блинчатый лед».
- В июне 2018-го Барнаул накрыл сильный шторм. Его приближение выглядело, как наступление апокалипсиса. Помните, да?
Шторм в Барнауле.
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- В феврале 2018 года алтайский фотограф Светлана Казина сняла радужный ореол в облаках: глорию. Это явление наблюдается на облаках, расположенных прямо напротив источника света. Наблюдатель должен находиться на горе или в воздухе, а Солнце или Луна — за его спиной.
- В 2016 году в Барнауле наступила необыкновенно раняя зима. С деревьев не успели опасть листья, а кое-где и вовсе березы и вязы были зелеными.
- Еще одна необычная гроза разразилась в Барнауле в июле 2023-го. Тогда небо стало ярко-малиновым, а после — выглянула радуга.
Гроза в Барнауле.
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Пока нет данных, фиксировали ли зимние грозы в Барнауле ранее. Но в Новосибирске, например, такую грозу наблюдали в 2015 году.
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