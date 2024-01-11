Задержание замглавы мэра Барнаула и отмена льготной ипотеки. Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Привет! Я — Кристина Тарасова, выпускающий редактор altapress.ru. Сегодняшняя ночная гроза наделала шуму, конечно. Рекомендую почитать , откуда она взялась. А другие новости Алтайского края — в моей подборке.

Замглавы мэра Барнаула Шеломенцева задержали оперативники

Замглавы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антона Шеломенцева задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

Следствие сообщило, что в 2020 году, занимая должность председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула, Шеломенцев через посредника получил взятку в размере 2 млн рублей от предпринимателя, который оказывал услуги пассажирских перевозок в Барнауле.

Видео с момента задержания можно посмотреть здесь.

Взятка. 22.мвд.рф

Что будет с рынком недвижимости в Барнауле после отмены льгот

Прекратить выдавать льготную ипотеку должны к 1 июля 2024 года с вероятностью 99%. Полный отказ может сократить ввод нового жилья по всей стране на 30 млн кв. м к 2028 году.

А некоторые эксперты считают, что отмена льготной ипотеки приведет к торможению рынка. Хотя он и сейчас не в лучшей форме.

В Барнауле в ближайшие месяцы могут разобрать все доступные для льготной ипотеки виды жилья. Чтобы успеть к июлю, до отмены. Падения цен при этом ждать не стоит.

Ипотека. Покупка жилья. unsplash.com

Потекут молочные реки

Один из богатейших предпринимателей России Владимир Лисин запустил в Заринском районе молочный проект "Румелко Агро" в августе 2023-го.

Предприятие заявило, что в этом году в среднем с одной коровы сможет получать 10 тыс. килограммов молока. При этом за 2023-й край в средним получал только 6 тыс. килограммов на корову!

Кстати, оборудование на "Румелко Агро" почти полностью импортное. Из США, Германии и Израиля.

Почитать о чудо-коровах можно здесь.

Молочный комплекс "Яново" в Заринском районе. Анна Зайкова

Во всех алтайских поликлиниках появились электронные медкарты

По содержанию цифровая медкарта ничем не отличается от бумажного предка. В ней также содержится вся информация о здоровье пациента, включая результаты анализов, ранние диагнозы, хронические заболевания и т.д.

Самостоятельно пациент ничего не сможет внести в медкарту. Информация будет поступать только из медучреждений.

Как оформить карту — читайте здесь.

Современная медицина. freepik.com/rawpixel.com

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