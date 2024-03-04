6 марта
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Жизнь

"Есть профессионалы, а есть легенды". В честь народного учителя РФ Раисы Коркиной установили памятную доску

В 2024 году Раиса Коркина, блестящий педагог и народный учитель РФ, могла бы отмечать свой юбилей – 85 лет. Три года назад она ушла из жизни - в свой первый нерабочий день на пенсии. В день рождения народного учителя России, 1 марта в гимназии №22 в ее честь открыли мемориальную доску.

Открытие памятной доски, посвященной Народному учителю РФ Раисе Коркиной
Открытие памятной доски, посвященной Народному учителю РФ Раисе Коркиной
Дмитрий Лямзин

В память об учителе

Установить мемориальную памятную доску предложила Юлия Суховеркова, нотариус, член Общественной палаты шестого созыва. В ее семье с особенной теплотой вспоминают Раису Андреевну. У нее учился супруг Юлии, а затем и сын Кирилл, который стал одним из лучших учеников педагога и выдающимся выпускником гимназии.

Кирилл Суховерков в 2010 году победил на Всероссийской олимпиаде по химии в Казани, взял «золото» на Международной Менделеевской олимпиаде в Баку и «серебро» на Международной олимпиаде по химии в Токио. Он получил право внеконкурсного зачисления на химический факультет Московского государственного университета.

«Очень хотелось увековечить память Раисы Андреевны, - рассказывает Юлия Суховеркова. - Она открыла дорогу стольким талантам и отдавала ребятам всю себя – химию она преподавала роскошно! Все ее ученики впоследствии поступали в медицинские университеты по всей России. А особо способные выходили на международный уровень».

Юлия создала инициативную группу, в которую вошли ученики Раисы Коркиной, их родители и добрые друзья преподавателя. По ее словам, все, к кому она обращалась, с удовольствием откликались на ее просьбу.

«Единственное, о чем я сожалею, это то, что в группу не вошел Валерий Лунин, декан и первый президент химического факультета МГУ (он умер в 2020 году — Прим. ред.). Валерий Васильевич обожал Раису Андреевну, считал ее уникальным человеком и приглашал на всевозможные конференции, которые проходили при химическом факультете МГУ», - рассказывает Суховеркова.

Открытие памятной доски, посвященной Народному учителю РФ Раисе Коркиной
Открытие памятной доски, посвященной Народному учителю РФ Раисе Коркиной
Дмитрий Лямзин

Историческая справедливость

25 января глава Барнаула Вячеслав Франк издал постановление №131 «Об установке памятного знака», посвященного народному учителю РФ Раисе Коркиной.

Торжественную церемонию открытия памятной доски провели 1 марта, в день рождения преподавателя. Она установлена на здании гимназии №22.

«Есть большая историческая справедливость в том, что мы увековечиваем память Раисы Андреевны. От большинства людей остается только черта и две даты, и лишь некоторые остаются в истории. И Раиса Андреевна безусловно заслуживает это право, - рассказывает директор гимназии №22 Андрей Громов.

Открытие памятной доски, посвященной Народному учителю РФ Раисе Коркиной
Открытие памятной доски, посвященной Народному учителю РФ Раисе Коркиной
Дмитрий Лямзин

Жизнь в стенах гимназии

Жизнь Раисы Коркиной была неразрывно связана с гимназией №22. Здесь она училась и здесь же преподавала химию и биологию с 1976 года до самой смерти.

Она родилась 1 марта 1939 году в Барнауле. В 1965 году окончила Горно-Алтайский государственный педагогический институт по специальности «учитель химии».

После завершения учебы стала работать учителем биологии и химии вечерней (сменной) средней общеобразовательной школы №1. С 1976 года работала в средней школе №22 (сейчас гимназия №22 — Прим. ред.) учителем химии и биологии с преподаванием ряда предметов на английском языке.

Раиса Коркина, учительница химии барнаульской гимназии № 22, и ее воспитанники вернулись с победой в Барнаул.
Раиса Коркина, учительница химии барнаульской гимназии № 22, и ее воспитанники вернулись с победой в Барнаул.
Олег Богданов

Коллеги вспоминают о ней, как о человеке со сложным характером и беззаветной любовью к школе и своему предмету. В интервью «СК» 2009 года она говорила:

«Химия как предмет школьной программы по степени сложности стоит на первом месте. В ней все: и физика, и математика, и биология, и история, и обществознание. И непонятно, где заканчивается физика, и начинается химия, где заканчивается химия, и начинается биология. Ломоносов сказал: "Химия простирает свои руки во все дела человеческие"».

Разглядеть талант

Но больше химии Раиса Коркина любила своих учеников. Она, как никто другой, умела разглядеть талант в ребенке и увлечь его наукой. За годы работы она подготовила более 250 победителей и призеров олимпиад различного уровня, в том числе международного.

«Не каждый ребенок в состоянии «взять» химию. Для этого надо иметь природный дар. В мире всего 3,5 % школьников могут осилить этот предмет. По нему не натаскаешь, его не разжуешь и в рот не положишь. Логика, мышление, умение предчувствовать – вот что нужно. Химию не любят как раз за то, что «взять» не могут», - рассуждала Раиса Коркина в интервью «СК».

Открытие памятной доски, посвященной Народному учителю РФ Раисе Коркиной
Открытие памятной доски, посвященной Народному учителю РФ Раисе Коркиной
Дмитрий Лямзин

Помимо уроков в гимназии она преподавала в нерабочее время в Химической воскресной школе имени Д.И. Менделеева, которую сама же основала. А также разработала целостную авторскую педагогическую систему выявления и поддержки одаренных детей.

По личным воспоминаниям Раисы Коркиной, которые приводит министерство образования края, она еще в вузе почувствовала, что ей следует уделять больше времени способным детям. Раскрытие талантов, как она сама отмечала, стало ее научным открытием в химии.

«Я учу своих детей много работать, трудом и усидчивостью добиваться успеха. И самое главное в работе любого педагога с детьми – это все-таки воспитание личности. Василий Алексеев, известный российский тренер, говорил так: «Настоящий тренер вначале воспитает человека, а уже потом чемпиона». Я всегда начинаю с человека», - рассказывала она.

Открытие памятной доски, посвященной Народному учителю РФ Раисе Коркиной
Открытие памятной доски, посвященной Народному учителю РФ Раисе Коркиной
Дмитрий Лямзин

О своих учениках Раиса Коркина отзывалась с особенной теплотой: «Когда я приезжаю в Москву, то слышу такие отзывы о своих бывших учениках, нынешних студентах и преподавателях, что у меня душа просто поет».

«Ученики Раисы Андреевны принесли славу и почет нашей гимназии, городу, региону и стране. Но главное достижение — это судьбы детей, которые сложились, благодаря усилиям Раисы Андреевны. Она поставила их на ноги, помогла определиться с будущей профессией и построить карьеру. Я уверен, что наши ученики, преподаватели и будущие поколения сохранят память о ней», - заявил директор гимназии.

Человек-легенда

Раиса Коркина была отмечена многими почетными званиями и наградами. Она первый педагог в Алтайском крае, удостоенный высшего почетного звания в России - «Народный учитель РФ». Более того, она - «Заслуженный учитель РФ» и первый «Почетный учитель Барнаула». Также Раиса Коркина была награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» и многочисленными медалями.

«Я рад, что когда мы ввели звание «Почетный учитель Барнаула» Раиса Андреевна была первым преподавателем, удостоенным этой награды», - отмечает председатель Общественной палаты шестого созыва Борис Черниченко.

Открытие памятной доски, посвященной Народному учителю РФ Раисе Коркиной
Открытие памятной доски, посвященной Народному учителю РФ Раисе Коркиной
Дмитрий Лямзин

Раиса Коркина до последнего дня работала в школе. В 2021 году она написала заявление об увольнении по собственному желанию с 28 июля. Но ее уговорили остаться до 31 числа. А в свой первый нерабочий день, 1 августа, она ушла из жизни.

«Есть профессионалы своего дела, а есть люди-легенды, - сказал сын прославленного педагога Максим Коркин. - Я уверен, что к этой категории людей относится Раиса Андреевна. Моя мама. И я горжусь ей как матерью и как учителем. Она ушла из жизни после выхода на пенсию, видимо, выполнив задание на этой земле. Светлая память».

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