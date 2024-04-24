Как стало известно ранее, муж Блиновской ушел на СВО. В настоящее время ее дети воспитываются бабушкой и дедушкой.
Несмотря на это скандальной блогерше продлили меру пресечения. По данным источника, это может быть связано с проводимой силовиками проверкой о законности подписания контракта ее мужем с МО РФ.
Все имущество, которое есть у семьи Блиновской, выставлено на продажу.
Ранее сообщалось, что муж Елены Блиновской ушел на СВО после начала проблем с бизнесом.
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