Поздравить тебя с Днем йоги

Спешу в этот яркий день лета,

Пусть дарит спокойствия много

Чудесная практика эта!



Порядок пусть и расслабленье

Наступят и в мыслях, и в жизни,

И йога тебе в настроенье

Внесет океан оптимизма!

Желаю йогой заниматься

И наслаждение получать

От разных поз и медитаций,

Чтоб свою карму очищать!



Помогут эти упражнения

Здоровье также укрепить!

Йога прекрасна, нет сомнения,

Ведь йога — это к счастью нить!