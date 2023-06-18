День медика 2023: история, традиции и поздравления

День медика в России ежегодно отмечают в третье воскресенье июня.
Идея праздника появилась в 70-х годах, а официальным День медицинского работника стал в 1980 году. После распада СССР традиция отмечать День медика летом сохранилась в Украине, Белоруссии, Армении, Молдове и Казахстане, пишет fakty.ictv.ua.
Нет единой устоявшейся традиции празднования Дня медика. В этот день проводят концерты, награждения. У врачей есть две государственных награды: «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» и «Заслуженный врач Российской Федерации», сообщает aif.ru.
Поздравления с Днем медика в стихах
Диагнозов — точных, анамнезов — быстрых,
Поступков уверенных, правильных мыслей,
Еще пациентов весьма благодарных,
Коллег — только опытных и адекватных.
Работать с улыбкой, с давлением в норме.
И быть в превосходной физической форме.
Спасибо за труд вам, спасибо, что есть!
С Днем медика! Medicus medico amicus est!
Связать свою жизнь с медициной —
Ответственный труд и нелегкий,
Терпение и дисциплина
Повязаны с этой работой.
Сегодня прими поздравленья
За эту полезную службу,
Желаю успехов, везенья,
Любви и проверенной дружбы!
Сегодня поздравляем всех,
Кто носит имя «медработник».
Пусть вам сопутствует успех,
Побольше мыслей беззаботных.
За милосердие, добро,
За сердце чуткое, большое
Желаем, чтоб всегда везло
И не встречалось в жизни горе!