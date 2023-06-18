День медика 2023: история, традиции и поздравления

В 2023 году День медика в России отмечают 16 июня. В этот день чествуют представителей сложной, опасной и благородной профессии — медицинских работников: врачей, медсестер, санитаров.

День медика в России ежегодно отмечают в третье воскресенье июня.

Идея праздника появилась в 70-х годах, а официальным День медицинского работника стал в 1980 году. После распада СССР традиция отмечать День медика летом сохранилась в Украине, Белоруссии, Армении, Молдове и Казахстане, пишет fakty.ictv.ua.

Нет единой устоявшейся традиции празднования Дня медика. В этот день проводят концерты, награждения. У врачей есть две государственных награды: «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» и «Заслуженный врач Российской Федерации», сообщает aif.ru.

Мужчина с букетом. СС0

Поздравления с Днем медика в стихах