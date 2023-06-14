Всемирный день донора 2023. Красивые поздравления в стихах, прозе и смс

Сегодня для России очень важный день мы отмечаем Национальный день донора в России. В этот праздник хочу поблагодарить всех доноров и напомнить им какую важную миссию они выполняют. Желаю всем вам крепкого здоровья, милосердия, взаимопомощи и сочувствия!

Помощь другим важна для каждого человека, который считает себя просвещенным и гуманным, а помощь в поддержании здоровья — важна вдвойне. С Национальным Днем Донора в России, пусть ваша помощь всегда будет оценена по достоинству и принесет пользу кому-то, кто нуждается в ней.