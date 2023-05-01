День труда. Как поздравить в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем труда в прозе
Первомай — отличный праздник! От него веет теплом, энергией и бодростью. Желаю хорошего настроения, солнечной теплой погоды, приятных встреч и общения с близкими, родными людьми!
С Первомаем! Желаю от работы не уставать, от своего не отступать, от коллег получать поддержку и помощь, а от близких — понимание и любовь. Пусть каждое твое старание и всякий труд будет оценен по достоинству и вознагражден невероятным успехом.
Поздравляю с Первомаем, с праздником, который посвящен честному труду и доброй славе. Желаю, чтобы в жизни всегда хватало времени и сил на любимую работу, интересный отдых, веселые увлечения и счастливые моменты с близкими людьми.
Поздравления с Днем труда в стихах
На пороге Первомай,
День труда скорей встречай.
Жить без дела — это грех.
Пусть в работе ждет успех,
А еще растет доход
День за днем, из года в год.
Поздравляю с Днем труда!
Счастья всем, любви, добра.
Быть здоровыми желаю,
И чтоб отдых удался!
А любимая работа
Приносила лишь плоды,
В доме чтоб была погода
И сбывались все мечты!
С Первомаем поздравляю
Весь трудящийся народ.
Пусть вокруг все расцветает,
А печаль скорей уйдет.
Поздравления с Днем труда в смс
С Первомаем поздравляю,
Классно отдохнуть желаю.
Отдых заслужил народ:
Вкалывали целый год!
А сегодня выходной,
Значит, будет пир горой.
Искренне всех поздравляю,
Вкусных шашлыков желаю!
Поздравляю с Первомаем!
Радости, добра желаю,
Чтобы дом был полной чашей,
Чтобы ярче жить и краше.
Пусть любое начинание
Наградит за все старания,
Счастьем «вспыхнет» небосвод,
Благоденствие придет!
Солнце, луч переливая,
Освещает день сполна.
День труда и Первомая
Гордо празднует страна.
Пусть прибудет к нам всем счастье,
Пусть оно приносит смех,
Пусть прогонит все ненастья,
Пусть всех ждет большой успех!