2 мая
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Жизнь

День труда. Как поздравить в прозе, стихах и смс

День труда отмечают 1 мая. К крупному рабочему празднику altapress.ru сделал подборку теплых поздравлений в прозе, стихах и смс.

Цветение. Весна.
Цветение. Весна.
СС0

Поздравления с Днем труда в прозе

Первомай — отличный праздник! От него веет теплом, энергией и бодростью. Желаю хорошего настроения, солнечной теплой погоды, приятных встреч и общения с близкими, родными людьми!

С Первомаем! Желаю от работы не уставать, от своего не отступать, от коллег получать поддержку и помощь, а от близких — понимание и любовь. Пусть каждое твое старание и всякий труд будет оценен по достоинству и вознагражден невероятным успехом.

Поздравляю с Первомаем, с праздником, который посвящен честному труду и доброй славе. Желаю, чтобы в жизни всегда хватало времени и сил на любимую работу, интересный отдых, веселые увлечения и счастливые моменты с близкими людьми.

Цветение. Весна.
Цветение. Весна.
СС0

Поздравления с Днем труда в стихах

На пороге Первомай,
День труда скорей встречай.
Жить без дела — это грех.
Пусть в работе ждет успех,
А еще растет доход
День за днем, из года в год.

Поздравляю с Днем труда!
Счастья всем, любви, добра.
Быть здоровыми желаю,
И чтоб отдых удался!

А любимая работа
Приносила лишь плоды,
В доме чтоб была погода
И сбывались все мечты!

С Первомаем поздравляю
Весь трудящийся народ.
Пусть вокруг все расцветает,
А печаль скорей уйдет.

Цветы. Весна.
Цветы. Весна.
СС0

Поздравления с Днем труда в смс

С Первомаем поздравляю,
Классно отдохнуть желаю.
Отдых заслужил народ:
Вкалывали целый год!

А сегодня выходной,
Значит, будет пир горой.
Искренне всех поздравляю,
Вкусных шашлыков желаю!

Поздравляю с Первомаем!
Радости, добра желаю,
Чтобы дом был полной чашей,
Чтобы ярче жить и краше.

Пусть любое начинание
Наградит за все старания,
Счастьем «вспыхнет» небосвод,
Благоденствие придет!

Солнце, луч переливая,
Освещает день сполна.
День труда и Первомая
Гордо празднует страна.

Пусть прибудет к нам всем счастье,
Пусть оно приносит смех,
Пусть прогонит все ненастья,
Пусть всех ждет большой успех!

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