День труда. Как поздравить в прозе, стихах и смс

Первомай — отличный праздник! От него веет теплом, энергией и бодростью. Желаю хорошего настроения, солнечной теплой погоды, приятных встреч и общения с близкими, родными людьми!

С Первомаем! Желаю от работы не уставать, от своего не отступать, от коллег получать поддержку и помощь, а от близких — понимание и любовь. Пусть каждое твое старание и всякий труд будет оценен по достоинству и вознагражден невероятным успехом.