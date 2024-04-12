Поздравления с Днем космонавтики в прозе
Желаю вам бескрайнего счастья, такого же огромного и необъятного, как небесные просторы, которые вскружили вам когда-то голову и заставили выбрать именно эту профессию. Пускай ваша работа всегда приносит только восторг от новых достижений, удовольствие от нового прогресса и побед, романтику от невероятных красот, которые открываются вашему взору на этих немыслимых высотах. Желаю с тем же энтузиазмом подходить к каждому полету, но всегда возвращаться на землю, где вас ждут те, которые отправили свои сердца вместе с вами в небо. С праздником!
Поздравляю со Всемирным днем авиации и космонавтики. Желаю рассекать по воздушным пространствам успеха, словно стальная птица — также гордо и уверенно, желаю, будто космический корабль, открывать всё новые тайны Вселенной и целого счастья. А также желаю бесконечной любви к семье, работе и своей
Поздравляю с праздником высоких и красивых полетов, со Всемирным днем авиации и космонавтики. Желаю невероятного прилива сил и постоянного потока интересных мыслей, желаю непрерывного успеха в деятельности и громкой славы в этой отрасли. Пусть жизнь прекрасно сочетает удачные взлеты, счастливые полёты и благополучные приземления.
Поздравления с Днем космонавтики в стихах
Всегда манил бездонный космос,
Тревожил сильные умы,
Он покорен был человеком,
Сегодня славим его мы.
С днем космонавтики поздравить
Хочу от сердца вас сейчас,
Пусть завораживает так же
Вас неба звездного атлас.
Полетов нынче пожелаю
Во сне я вам и наяву,
Отдаться стоит, несомненно,
Космическому волшебству.
Кто видит мир со сказочных высот,
Кто, как родной, всем перелетным птицам,
К тому день праздничный уже идет,
Тем повезло крылатыми родиться.
Мы поздравляем с праздником всех вас,
Кто, как свои пять пальцев, небо знает.
Успехов вам во всех земных делах!
Пусть счастье к вам охотно залетает.
Всех благ, любви и жизни без забот,
Людей родных и близких больше рядом.
Пусть будет легким каждый ваш полет,
Удача, радость — лучшею наградой.
Всем летчикам и космонавтам
«Ура!» кричим мы троекратно.
Только неба чистого желаем,
Земли твердой под ногами.
Любовь на крыльях унесет,
Друг на выручку придет.
Руки не дрогнут у штурвала,
Ведь удача всегда с Вами.
Вам прекрасных впечатлений,
И поменьше сожалений.
И зарплата каждый год
Подлетает высоко!
Поздравления с Днем космонавтики в смс
Всех, кто к космосу причастен,
Мы сегодня поздравляем.
Пусть космические дали
Изучают, покоряют.
Им желаем мы удачи
И полетов безопасных,
Космос тайн скрывает много,
В нём загадок много разных!
В высь душа твоя стремиться.
Ты как птица, точно — птица.
И пора сказать «ура!»
Поздравлять тебя пора.
Чтоб всегда душа парила,
Чтоб жена тебя ценила,
Чтоб любви огромной море,
Чтобы крепче лишь здоровье.
В День авиации и космонавтики
Звездный привет
Шлем мы галактикам.
В космос свои
Корабли отправляем,
Братьев по разуму
Встретить желаем.
Желаем им к нам
Дорогу найти
И встретиться нам
На Млечном пути.
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