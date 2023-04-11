Поздравления с Днем анимешника в стихах
Аниме — это прекрасное искусство,
Пробуждает позитивные лишь чувства,
Ведь мы любим аниме необычайно,
Значит будет у нас все всегда «кавайно»!
Пусть приносит аниме лишь наслаждение,
Дарит яркое, цветное настроение,
Чтоб хотелось закричать «сугой» и «стеки» —
Аниме в сердцах у нас навеки!
Желаю, чтоб глаза искрились,
Эмоции били через край.
В мир аниме все погрузились,
Прочувствовали этот рай.
Желаю смелых приключений,
Место под солнцем обрести.
Желаю без всяких сомнений,
Свое призвание там найти.
Пусть сбудется о чем мечталось,
Пусть на пути победы ждут.
Пускай приносит счастье, радость,
Награды пусть в руки идут.
Я с удовольствием хочу
Тебя поздравить в этот час!
Сегодня праздник, не шучу,
День анимешника у нас!
Мой друг, героев аниме
Ты знаешь всех до одного.
С тобой согласен я вполне,
Что это стоило того.
Так этот жанр близок нам,
Его ведь знаем с детства мы.
Добро со злом боролись там,
Ну, а победа не у тьмы!
Поздравления с Днем анимешника в смс
Тебе скажу «ОХАЙО"
Я в праздник аниме.
Пусть будет всё «КОВАЙНО"
И в мире, и в стране.
И в этот день ОТАКУ
Поздравлю я тебя.
Услышит вся округа
Пусть праздничное «НЯЯЯ!».
Анимешники родные,
Поздравляю, дорогие.
С праздником вас всех, друзья.
Крикнем дружно все мы: «Ня!"
Пусть, как общий интерес,
В мультиках живой прогресс
Дарит радость и улыбки,
И подарки, и открытки.
В день анимешника нельзя не пожелать —
Все лучших фильмов, замыслов, идей,
Все новое с улыбкой лишь встречать,
Чтоб настроения хватало на весь день.