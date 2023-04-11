12 апреля
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Жизнь

День анимешника — 11 апреля. Кавайные поздравления в прозе, стихах и смс

Японская анимация — аниме — имеет своих горячих поклонников во всем мире. Поклонники этого вида искусства в России празднуют свой день 11 апреля. Altapress.ru подготовил поздравления в стихах и смс.

Афиша концерта аниме-музыки из фильмов Хаяо Миядзаки.
Афиша концерта аниме-музыки из фильмов Хаяо Миядзаки.
СС0.

Поздравления с Днем анимешника в стихах

Аниме — это прекрасное искусство,
Пробуждает позитивные лишь чувства,
Ведь мы любим аниме необычайно,
Значит будет у нас все всегда «кавайно»!

Пусть приносит аниме лишь наслаждение,
Дарит яркое, цветное настроение,
Чтоб хотелось закричать «сугой» и «стеки» —
Аниме в сердцах у нас навеки!

Желаю, чтоб глаза искрились,
Эмоции били через край.
В мир аниме все погрузились,
Прочувствовали этот рай.

Желаю смелых приключений,
Место под солнцем обрести.
Желаю без всяких сомнений,
Свое призвание там найти.

Пусть сбудется о чем мечталось,
Пусть на пути победы ждут.
Пускай приносит счастье, радость,
Награды пусть в руки идут.

Я с удовольствием хочу
Тебя поздравить в этот час!
Сегодня праздник, не шучу,
День анимешника у нас!

Мой друг, героев аниме
Ты знаешь всех до одного.
С тобой согласен я вполне,
Что это стоило того.

Так этот жанр близок нам,
Его ведь знаем с детства мы.
Добро со злом боролись там,
Ну, а победа не у тьмы!

Мой сосед Тоторо. Аниме.
Мой сосед Тоторо. Аниме.
Открытые источники.

Поздравления с Днем анимешника в смс

Тебе скажу «ОХАЙО"
Я в праздник аниме.
Пусть будет всё «КОВАЙНО"
И в мире, и в стране.

И в этот день ОТАКУ
Поздравлю я тебя.
Услышит вся округа
Пусть праздничное «НЯЯЯ!».

Анимешники родные,
Поздравляю, дорогие.
С праздником вас всех, друзья.
Крикнем дружно все мы: «Ня!"

Пусть, как общий интерес,
В мультиках живой прогресс
Дарит радость и улыбки,
И подарки, и открытки.

В день анимешника нельзя не пожелать —
Все лучших фильмов, замыслов, идей,
Все новое с улыбкой лишь встречать,
Чтоб настроения хватало на весь день.

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