Что нельзя делать в Евдокимов день: народные приметы на 13 августа

По народно-христианскому календарю 13 августа отмечается Евдокимов день. О народных приметах и обычаях в этот праздник – в материале altapress.ru.

В старину в этот день было принято заговаривать борону — чтобы во время работы в поле не сломались зубья. К этому времени поспевает репа — начинались приготовления блюд из репы, а также заготовки на зиму.

Сон, приснившийся в ночь на 13 августа, может сбыться на седьмой день.

Рожденные в этот день обладают необычным и уникальным взглядом на жизнь - могут удивлять своими выводами и мнением. Нередко им помогают добиваться успехов необычные и странные обстоятельства, которые с другими не случаются.

Что нельзя делать 13 августа

Нельзя работать по дому, устраивать уборку, мытье полов, большую стирку, ремонт, перестановку мебели. Считается, что у Домового выходной и, потревоженный шумными работами, он может разозлиться. После этого начнутся неприятности — посуда будет валиться из рук, еда пригорать и выкипать, мебель и техника ломаться, люди начнут спотыкаться на ровном месте.

Нельзя ссориться и ругаться в доме, выяснять отношения, отчитывать кого-то, повышать голос — домашний дух будет разозлен, начнет бедокурить, ночами пугать.

Нельзя отказывать в помощи, особенно своим родственникам. Помощь в этот день обернется для человека большой удачей.

С родственниками и любимыми людьми нельзя скандалить, лицемерить, врать им — к долгосрочным проблемам в семье.

Нельзя поднимать на улице деньги и вещи, особенно на перекрестках. Они могут быть не потеряны, а специально подброшены ведьмами и колдунами, чтобы поднявший перенял на себя болезнь или порчу.

Народные приметы на 13 августа