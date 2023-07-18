Чем подкармливать свеклу в июле, чтобы сделать ее сладкой и долгохранящейся

Секрет сладкой и "лежачей" свеклы кроется в правильной подкормке в июле. Altapress.ru разбирается, как напитать корнеплод сладостью на долгую зиму.

Дачники советуют покармливать свеклу раствором магния и калия. Одну столовую ложку хлористого калия разводят на 10 л воды и поливают овощи этой смесью после основного полива.

Свеклу можно поливать сверху и попадать на листья, но лучше избегать верхнего полива в жаркую погоду при прямых солнечных лучах.

Также источником калия выступает зола. Достаточно одного стакана вещества на 10 литров воды. Раствор вносят под корень овощной культуры.

Чтобы сделать будущий урожай особенно крупным, на помощь придет раствор марганцовки. Один грамм вещества разводят в 10 л воды. Смесь вводят под корни свеклы, предварительно увлажнив почву.

А вот от подкормок с солью и натрием дачников просят отказаться. Они обжигают растение, портят почву и влияют на качество урожая.