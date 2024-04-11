Берещенье. Кому молиться и что делать 11 апреля

11 апреля проходит народный праздник Берещенье и церковный — день памяти преподобных Марка и Иона Псково-Печерских.

Традиции Берещенья

В этот день на Руси особое внимание уделяли прекрасному и любимому народом дереву — березе. Она считалась символом жизни, здоровья и света.

С появлением христианства появилась еще одна причина любить это дерево — Богородица и младенец Иисус укрылись от непогоды именно под березой.

В Берещенье больного ребенка нужно было хлестнуть березовым прутиком (как в бане), чтобы хворь отступила.

Собранный березовой сок в этот день придавал силы и укреплял здоровье.

Березы. CC0

Что нельзя делать 11 апреля

Находиться рядом с плакучей ивой, иначе во сне может прийти злой дух.

Охотиться и ловить рыбу.

Ругаться и произносить бранные слова вслух.

Заниматься рукоделием.

Готовить много еды, в противном случае блюда получатся не вкусными и быстро испортятся.

Береза, березовый сок. СС0

Народные приметы на Берещенье

Если галки летают стаями, в скором времени начнется дождь.

Вороны строят гнезда на нижних ветках деревьев — летом будет много гроз.

Березовый сок течет быстро и обильно — лето будет дождливым.

Гром предвещает похолодание.

Увидели белую птицу в небе — к удаче.

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