В 2024 году Ураза-байрам, Разговение или Ид аль-фитр выпал на 10 апреля. Он считается одним из главных праздников исламского календаря. Традиции и запреты Ураза-байрам altapress.ru

Ураза-байрам знаменует окончание строгого поста, снимаются все его ограничения. Праздник наступает после окончания священного месяца Рамадан и символизирует духовное очищение.

Когда начинает Ураза-байрам

Отмечается, что Ид аль-фитр — один из самых массово отмечаемых религиозных праздников.

Праздничным днем считается первый день месяца Шавваль. Ураза-байрам начинается после заката, когда небо погружается в темноту. Пророк Мухаммед рекомендовал верующим проводить эту ночь в молитвах, но не считал это обязательным.

Однако многие мусульмане следуют его совету, ища духовного умиротворения и единения с Аллахом.

Праздник продлится три дня.

Мечеть СС0

Что такое Ид-намаз

Также существует традиционная праздничная молитва — Ид-намаз. Молитва собирает мусульман не только в мечетях, но и на открытых пространствах. Утром после намаза имам, который является духовным главой у мусульман, просит Аллаха простить грехи верующих.

Перед самим Ураза-байрамом мусульмане совершают ритуал очищения, который называется гусль. После они надевают чистую праздничную одежду. Также некоторые верующие мужчины практикуют итикаф, он подразумевает собой уединение в мечети в последние 10 дней Рамадана. Это считается способом укрепления веры и духовности.

Коран, священная книга мусульман. unsplash.com

Традиции празднования Ураза-байрам, или Ид аль-фитр

Этот праздник собирает всех мусульман для общей молитвы. В первую очередь, люди делятся радостью с нуждающимися, а также своей семьей и близкими. Принято ходить в гости в светлое время суток. Одной из ключевых традиций Ураза-байрам является обмен поздравлениями.

Чаще всего от мусульман можно услышать фразу «Ид мубарак!», что означает «Желаю тебе благословенного праздника!». Также неотъемлемой частью празднования является Закят-аль-Фитр - специальная милостыня.

Ее подают взрослые мусульмане еще до наступления праздника. Они безвозмездно помогают нуждающимся едой или деньгами, независимо от причин их положения.

Мечеть. Ислам ССО

Что подают на стол в Ураза-байрам

Праздничный стол этого священного праздника символизирует благодарность за испытания предыдущего месяца Рамадана. Это время, когда после месяца очищения и строгих запретов, мусульмане могут вновь наслаждаться пищей и напитками без ограничений, но важно сохранять меру. Начало празднования принято начинать после общей молитвы. На стол подаются многие блюда, исключая запрещенные в исламе продукты и алкоголь.

Мусульмане накрывают щедрый стол, каждая хозяйка самостоятельно решает что приготовить. Необходимо отказаться от ограничений, но учитывая запреты, которые имеются в исламе, например свинина и алкоголь. Самое главное, чтобы в доме пахло вкусной едой, поэтому для угощения и подарков часто выбирают разную выпечку и сладости.

Овощи, еда. СС0

Что означает «Ид Мубарак»

Также в этот день мусульмане часто посещают кладбища, чтобы вспомнить ушедших близких и почтить их память. В течение дня в мечетях проходят праздничные богослужения. Верующие также посещают друг друга, чтобы разделить радость и при встрече говорят «Ид Мубарак», что означает «благословенного праздника».

Ураза-байрам это также время добрых дел, благотворительности и взаимопомощи. Люди подчеркивают необходимость заботы о нуждающихся и укрепления связей внутри сообщества. Очень важным мусульмане считают обмениваться подарками по случаю торжества.

Мечеть. Ислам ССО

Что подарить близким на праздник Ураза-байрам

Советуют дарить сладости, например финики сорта аджва, они упоминаются в Коране. Также принято презентовать книги об исламе и религиозные сувениры: от настенных картин с символикой праздника до посуды.

Шоколад всегда был прекрасным подарком, символизирующим сладость жизни и радость праздника. Однако для мусульман очень важно, чтобы шоколад был халяльным.

Особый колорит празднику добавляют праздничные концерты, ярмарки, аттракционы, а также конкурсы для детей и взрослых. Это ежегодное событие становится запоминающимся для мусульман всех возрастов.

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