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Когда отмечают Ураза-байрам в 2023 году?

У Ураза-байрама нет четко зафиксированной даты. Мусульмане ориентируются на лунный календарь. В 2023 году дата праздника выпала на 21 апреля.

Ураза-байрам начинается на закате в ночь на 21 апреля — первый день новолуния и длится по 22 апреля.