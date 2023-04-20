21 апреля
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Жизнь

Ид мубарак! Когда и как отмечают мусульманский праздник Ураза-байрам в 2023 году

Ураза-байрам — один из главных мусульманский праздников. В арабских странах его называют Ид-аль-Фитр или «Праздник разговения». Когда и как отмечают Ураза-байрам — в материале altapress.ru.

Мечеть
Мечеть
СС0
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Когда отмечают Ураза-байрам в 2023 году?

У Ураза-байрама нет четко зафиксированной даты. Мусульмане ориентируются на лунный календарь. В 2023 году дата праздника выпала на 21 апреля.

Ураза-байрам начинается на закате в ночь на 21 апреля — первый день новолуния и длится по 22 апреля.

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Ураза-байрам — выходной день в России?

Ураза-байрам, как и Курбан-байрам, считается священным днем у мусульман.

В России праздник сделали выходным днем в Татарстане, Башкирии, Чечне, Дагестане, Ингушетии, Карачево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Адыгее и в республике Крым.

Большая мечеть Дамаска.
Большая мечеть Дамаска.
kremlin.ru
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Почему праздник так называется?

На арабском языке праздник называют Ид-аль-Фитр, что в переводе означает «праздник прекращения поста».

В тюркских языках он получил другое название. «Руза» образовано от персидского слова «пост», а «Байрам» — от турецкого слова «праздник».

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Как отмечают Ураза-байрам?

Ураза-байрам — один из самых древних мусульманских праздников, который отмечают со времен пророка Мухаммеда, 624 года.

В праздник мусульмане поздравляют друг друга знаменитым выражением «Ид мубарак!», что переводится как «Желаю тебе благословенного праздника!».

Нуждающимся и попавшим в беду помогают специальной милостыней — Закят-аль-Фитр. Ее выплачивают деньгами или едой.

Главная традиция Ураза-байрам — устраивать большое пиршество. После длительного, сложного поста мусульмане могут наконец порадовать себя вкусной едой. В честь этого они накрывают полный стол.

Мечеть пророка Мухаммада в Медине
Мечеть пророка Мухаммада в Медине
Islam-Today.ru
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Правила празднования

Празднование Ураза-байрама сопровождается определенными правилами. К празднику готовятся заранее. Мусульмане убираются в доме и во дворе, готовят праздничные блюда.

Накануне праздника верующие совершают полное омовение и надевают лучшие свои наряды. Важно посетить всех родственников, включая могилы умерших.

В праздник мусульмане ходят в мечеть на коллективную молитву. После верующие идут домой и садятся за праздничный стол, уставленный самыми лучшими блюдами.

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