У Ураза-байрама нет четко зафиксированной даты. Мусульмане ориентируются на лунный календарь. В 2023 году дата праздника выпала на 21 апреля.
Ураза-байрам начинается на закате в ночь на 21 апреля — первый день новолуния и длится по 22 апреля.
Ураза-байрам, как и Курбан-байрам, считается священным днем у мусульман.
В России праздник сделали выходным днем в Татарстане, Башкирии, Чечне, Дагестане, Ингушетии, Карачево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Адыгее и в республике Крым.
На арабском языке праздник называют Ид-аль-Фитр, что в переводе означает «праздник прекращения поста».
В тюркских языках он получил другое название. «Руза» образовано от персидского слова «пост», а «Байрам» — от турецкого слова «праздник».
Ураза-байрам — один из самых древних мусульманских праздников, который отмечают со времен пророка Мухаммеда, 624 года.
В праздник мусульмане поздравляют друг друга знаменитым выражением «Ид мубарак!», что переводится как «Желаю тебе благословенного праздника!».
Нуждающимся и попавшим в беду помогают специальной милостыней — Закят-аль-Фитр. Ее выплачивают деньгами или едой.
Главная традиция Ураза-байрам — устраивать большое пиршество. После длительного, сложного поста мусульмане могут наконец порадовать себя вкусной едой. В честь этого они накрывают полный стол.
Празднование Ураза-байрама сопровождается определенными правилами. К празднику готовятся заранее. Мусульмане убираются в доме и во дворе, готовят праздничные блюда.
Накануне праздника верующие совершают полное омовение и надевают лучшие свои наряды. Важно посетить всех родственников, включая могилы умерших.
В праздник мусульмане ходят в мечеть на коллективную молитву. После верующие идут домой и садятся за праздничный стол, уставленный самыми лучшими блюдами.