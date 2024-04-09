10 апреля
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Жизнь

Матрена Настовица. Чего стоит избегать 9 апреля

Народный праздник Матрена Настовица отмечают 9 апреля. В церковном календаре это дата почтения памяти мученицы Матроны Солунской.

Весна, небо.
Весна, небо.
pixabay.com/

Традиции Матрены Настовицы

Святая Матрона почитается как покровительница и заступница хозяек. В этот праздник женщины просят у нее поддержки и помощи в хлопотах по дому, которым полностью посвящают этот день. Оставшиеся с зимы запасы продуктов подвергают тщательному осмотру. Определяют, что нужно выбросить, что отложить на семена, что для употребления в пищу.

Сегодня необходимо избавиться от мусора и старых вещей в доме — таких, как одежда, обувь и других.

Также обязательно нужно провести уборку в доме: вытереть пыль, помыть полы. При этом в воду рекомендуется добавить травяные отвары.

Облака, небо, ветер.
Облака, небо, ветер.
СС0

Что нельзя делать 9 апреля

  • Выяснять отношения. Считалось, что поссорившимся будет очень сложно помириться.
  • Много разговаривать, особенно не по делу.
  • Выполнять косметические процедуры. Это может привести к проблемам с кожей.
  • Ревновать, проявлять недоверие к родному человеку — к разладу в семье.
Самолет в небе.
Самолет в небе.
Михаил Хаустов

Приметы Матрены Настовицы

  • Если вечером услышали крик чибиса, то погода на следующий день будет ясной.
  • Петух днем не поет — через два дня будут осадки.
  • Утром на улице туман — к богатому урожаю.
  • Облака синего цвета — скоро будет дождь.
  • Кошка просится на улицу — к теплой погоде.

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