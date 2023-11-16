16 ноября
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Жизнь

Барнаульцы жалуются на неубранную листву на аллее

Жительница Барнаула возмущена, что на аллее Г. Исакова никто не убирает листву, сообщает Barnaul 22.

Жители Барнаула жалуются на неубранную листку на аллеи.
Жители Барнаула жалуются на неубранную листку на аллеи.
Barnaul 22

Горожанка отмечает, что листву перестали убирать после начала пандемии коронавируса, хотя раньше всегда было чисто.

Ранее сообщалось, что первая в мире вакцина «Спутник V» перестала защищать от ковида. Авторитетное мнение.

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