Барнаульцы жалуются на неубранную листву на аллее

Жительница Барнаула возмущена, что на аллее Г. Исакова никто не убирает листву, сообщает Barnaul 22 .

Жители Барнаула жалуются на неубранную листку на аллеи.

Горожанка отмечает, что листву перестали убирать после начала пандемии коронавируса, хотя раньше всегда было чисто.

Ранее сообщалось, что первая в мире вакцина «Спутник V» перестала защищать от ковида. Авторитетное мнение.