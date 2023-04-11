Барнаульскую «Бесприданницу» покажут в московском театре

В Малом театре на юбилей Островского покажут барнаульскую постановку, рассказали в Алтайском краевом театре драмы им. В.М. Шукшина.

Спектакль «Бесприданница» краевого театра драмы по пьесе Островского покажут в рамках фестиваля «Островский в Доме Островского», который начался 11 апреля в Государственном академическом Малом театре.

Московские зрители увидят его 12 апреля, в день рождения драматурга, на исторической сцене Малого театра в Театральном разъезде.

Помимо барнаульской, в Москве покажут «Бесприданницу» Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета.

Фестиваль в 2023 году отмечает сразу два юбилея: 30-летие своего существования и 200-летие со дня рождения Островского. В этом году фестиваль пройдет в 13-ый раз.

В нем примут участие театры из Минска, Санкт-Петербурга, Сургута, Барнаула, Челябинска и других городов. На фестивале покажут 19 спектаклей по пьесам Островского.

Ранее мы показали, как выглядели барнаульские театры в прошлом веке и даже раньше.