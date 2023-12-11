Актеры с лапками и подарки под елкой. 10 идей, куда сходить на неделе в Барнауле

В кино
Новый мультфильм Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» в «Киномир-Галактика» — 12 декабря, 19:15, 16+
Красочная фантастика Тома Кайе «Королевство зверей» в «Премьере» — 13 декабря, 10:00, 18+
В театр
«Красная шапочка» в Музыкальном театре — 16 декабря, 10:00, 0+
«Два ангела, четыре человека» в Театре драмы — 15 декабря, 18:30, 16+
«Бременские музыканты» в Молодежном театре Алтая — 17 декабря, 12:00, 6+
«Зимовье зверей» в театре кукол «Сказка» — 15 декабря, 18:30, 6+
«Медведь» в Крепостном театре — 17 декабря, 18:00, 16+
В музей
Краеведческий музей запускает новогоднюю акцию «Гифт-кроссинг». Можно прийти и оставить подарок для любого человека и взять себе приглянувшийся — до 7 января, 0+
На концерт
Органный концерт в исполнении Хироко Иноуэ в Филармонии — 13 декабря, 18:30, 6+
Трибьют-концерт группы «Би-2» в Hairy lemon — 17 декабря, 19:00, 18+
К котикам
Московский театр кошек Владимира Куклачева «Щелкунчик и кошки» в ДК «Мотор» — 13 декабря, 18:00, 0+