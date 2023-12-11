12 декабря
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Жизнь

Актеры с лапками и подарки под елкой. 10 идей, куда сходить на неделе в Барнауле

Котики-актеры удивляют своим мастерством, а на концерте исполнят треки известной рок-группы. Altapress.ru рассказывает, как еще можно провести эту неделю: с подарками, органом и не только.

Кошки из приюта "Бусинка".
Кошки из приюта "Бусинка".
vk.com/anobusinka

В кино

Новый мультфильм Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» в «Киномир-Галактика» — 12 декабря, 19:15, 16+

Красочная фантастика Тома Кайе «Королевство зверей» в «Премьере» — 13 декабря, 10:00, 18+

&quot;Мальчик и птица&quot;, режиссер Хаяо Миядзаки.
"Мальчик и птица", режиссер Хаяо Миядзаки.
www.kinopoisk.ru

В театр

«Красная шапочка» в Музыкальном театре — 16 декабря, 10:00, 0+

«Два ангела, четыре человека» в Театре драмы — 15 декабря, 18:30, 16+

«Бременские музыканты» в Молодежном театре Алтая — 17 декабря, 12:00, 6+

«Зимовье зверей» в театре кукол «Сказка» — 15 декабря, 18:30, 6+

«Медведь» в Крепостном театре — 17 декабря, 18:00, 16+

Алтайский краевой театр драмы показал спектакль &quot;Два ангела, четыре человека&quot; в алтайской колонии.
Алтайский краевой театр драмы показал спектакль "Два ангела, четыре человека" в алтайской колонии.
Олег Богданов

В музей

Краеведческий музей запускает новогоднюю акцию «Гифт-кроссинг». Можно прийти и оставить подарок для любого человека и взять себе приглянувшийся — до 7 января, 0+

Новогодние подарки.
Новогодние подарки.
Фото: freepik, автор senivpetro.

На концерт

Органный концерт в исполнении Хироко Иноуэ в Филармонии — 13 декабря, 18:30, 6+

Трибьют-концерт группы «Би-2» в Hairy lemon — 17 декабря, 19:00, 18+

Филармония.
Филармония.
Михаил Хаустов

К котикам

Московский театр кошек Владимира Куклачева «Щелкунчик и кошки» в ДК «Мотор» — 13 декабря, 18:00, 0+

Кошки из приюта &quot;Бусинка&quot;.
Кошки из приюта "Бусинка".
vk.com/anobusinka
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