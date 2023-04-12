При интервальном голодании человеку разрешено есть только в период с 12:00 до 20:00. В оставшееся время принимать пищу нельзя.

Эта диета противопоказана людям с сахарным диабетом. Во время такой диеты получают мало кальция и грубых волокон. Также эта диета не подходит беременным.

Об этом рассказали врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущие, иммунолог Андрей Продеус и офтальмолог Михаил Коновалов, в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.

Ранее как есть пельмени и не толстеть, рассказала эксперт. Порция — до 15 пельменей в день два раза в неделю. Размер изделия — средний. При этом неплохо было бы есть овощи, чтобы пельмешки лучше усваивались.

Между тем стало известно, как похудеть с помощью одной ходьбы. Чем быстрее вы идете, тем больше калорий сжигаете. Дополнительно можно повесить на плечи утяжеленный рюкзак и постепенно добавлять килограммы.

Ранее о сжигающем жир на животе продукте и «осиной талии» рассказала диетолог. Овсянка не единственное блюдо, которое поможет похудеть, но это один из лучших вариантов для начала дня благодаря содержащимся в ней питательным свойствам.