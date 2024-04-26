Песчаная буря из Сахары накрыла Сочи. Воздух стал вредным

В Краснодарском крае из-за огромного количества пыли, которую принесло ветром со стороны Сахары, качество воздуха ухудшилось до состояния вредного, пишет sochi24.tv.

Такой воздух — в Сочи, Туапсе, Краснодаре.

Над Черным морем фиксируется плохое качество воздуха. Аналогичная ситуация в Крыму, где пик бури уже прошел, указывает "Коммерсантъ".

Синоптики прогнозировали — буря из Сахары достигнет Кубани к 26 апреля. Больше всего она должна затронуть Сочи.

Ранее небо Амурской области окрасилось в оранжево-желтые цвета. Регион накрыла китайско-монгольская песчаная буря.

В Благовещенске жители заметили, что небо окрасилось в рыжий цвет. На улицах, строениях и автомобилях осел песок.

У местных жителей возникли проблемы с дыханием.

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