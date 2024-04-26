Песчаная буря из Сахары накрыла Сочи. Воздух стал вредным

Такой воздух — в Сочи, Туапсе, Краснодаре.
Над Черным морем фиксируется плохое качество воздуха. Аналогичная ситуация в Крыму, где пик бури уже прошел, указывает "Коммерсантъ".
Синоптики прогнозировали — буря из Сахары достигнет Кубани к 26 апреля. Больше всего она должна затронуть Сочи.
Ранее небо Амурской области окрасилось в оранжево-желтые цвета. Регион накрыла китайско-монгольская песчаная буря.
В Благовещенске жители заметили, что небо окрасилось в рыжий цвет. На улицах, строениях и автомобилях осел песок.
У местных жителей возникли проблемы с дыханием.
Самое важное - в нашем Telegram-канале