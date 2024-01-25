Какой будет долгожданная большая поликлиника в Барнауле

На градостроительном совете рассмотрели эскиз здания городской поликлиники №9. Новый объект будет находиться в квартале 2033, на ул. Попова, 128. Он соберет разбросанные по району отделения и сможет принимать больше горожан. Подробнее о проекте – в материале altapress.ru.

Сейчас поликлиника представляет собой шесть разных помещений, пять из которых находятся на первых этажах жилых домов и в пристройках к ним. Разговоры о том, чтобы собрать все воедино, шли давно, но к конкретным обсуждениям перешли лишь в прошлом году.

К тому же, требовалось увеличить мощность медучреждения, к слову, одного из самых крупных в Барнауле. Изначально она рассчитывалась 350 посещений в смену и обслуживание 30 тыс. взрослых. Сейчас врачи принимают более 1,2 тыс. человек.

Строительство 9-й поликлиники входит в программу модернизации первичного звена здравоохранения Алтайского края.

Ранее предполагалось, что часть освободившихся площадей 9-й поликлиники отдадут под жилые помещения. Их будут использовать как служебное жилье для будущих врачей, в частности для молодых специалистов.

Не предел

Новое здание позволит расширить количество обслуживаемого взрослого населения до 125 тыс. человек.

По заданию на проектирование оно рассчитано на 700 посещений в смену – это касается учреждения для взрослых, а еще есть детская поликлиника и женская консультация.

«Участок большой, есть резерв. Когда возникнет необходимость, можно сделать дополнительное техническое задание и увеличить емкость лечебного заведения», — отметил член градостроительного совета Сергей Боженко.

В трехэтажной поликлинике разместят три терапевтических отделения и отделение врачей общей практики, неотложной помощи, профилактики, женская консультация.

Будут и кабинеты врачей узких специальностей, диагностические службы. И, конечно, дневные стационары терапевтического и акушерско-гинекологического профилей, первый из которых на 9 коек.

Всю планировку специалисты «Алтайгражданпроекта» проработали с технологами и согласовали с краевым минздравом.

1,1 га – площадь участка;

5,9 тыс. кв. м – общая площадь.

Проект городской поликлиники №9 на ул. Попова, 128. Алтайгражданпроект

Свежо, грамотно

Здание в форме буквы «т» облицуют металлокассетами белого, серого и голубого цвета, а также керамогранитом. Нейтральное в тонах, без ярких пятен оно будет выделяться в пространстве богатого на разные цвета района.

Главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников все же предложил пересмотреть цветовое решение, сделать облик объекта более оптимистичным, жизнеутверждающим, нестерильным.

В целом архитекторы похвалили здание.

«Выглядит очень свежо. Планировка сделана грамотно. Мне самому приходилось заниматься проектами подобного типа, поэтому сразу вижу, что все выполнено хорошо», — сказал член градостроительного совета Сергей Шадрин.

Проект поддержали.

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