Пять интересных природных достопримечательностей Республики Алтай

На территории Алтая расположены десятки природных достопримечательностей, каждая из которых уникальна по-своему. Горы, реки, озера, луга, заснеженные вершины — каждого туриста влечет что-то «свое», есть и те, кто предпочитает осматривать все и сразу. Расскажем о 5 интересных природных объектах, увидеть которые стоит обязательно.

Урочище Калбак-Таш

Один из самых знаменитых археологических памятников региона находится в Онгудайском районе. Здесь расположены уникальные скальные образования с нанесенными на них петроглифами, повествующими о жизни людей, заселявших эти земли в период от неолита до древнетюркской эпохи. Древнее святилище функционировало на протяжении 6 тысяч лет! Сегодня посетить Калбак-Таш можно самостоятельно или в составе экскурсионной группы.

Гейзерное озеро

Расположено на Чуйском тракте, в 6 км от села Акташ. Живописный водоем с залежами голубой глины, прозрачной водой и бьющими на дне термальными источниками, выглядит как «живой». Красивая локация привлекает сюда множество туристов, для их удобства оборудованы подъездные пути и пешеходные тропы. Вход на объект платный.

Водопад Учар

Природная достопримечательность расположена на территории Алтайского биосферного заповедника. Это самый большой водопад в регионе, его высота составляет 160 метров. Проезд к объекту невозможен, от остановки транспорта придется идти около 8 км. Трек оборудован и освоен, но все же тропа плохо подходит для неподготовленных и новичков. Водопад Учар невероятно красив, но в путь к нему не рекомендуется отправляться детям и пожилым людям. Посещать достопримечательность лучше с мая по октябрь.

Национальный парк «Белуха»

Здесь расположена одноименная гора, являющаяся высшей точкой Горного Алтая (4509 м). Здесь же берет начало река Катунь. Сама вершина считается одной из самой трудно покоряемой в стране, но и побывать у ее подножия, на Аккемском озере, под силу далеко не каждому туристу. Для этого придется преодолеть длительный пеший трек. Расположена достопримечательность в Усть-Коксинском районе, близи границы с Казахстаном.

Чуйский тракт

На протяжении трассы можно встретить уникальные природные зоны, центры туризма, знаменитые исторические достопримечательности, поэтому Чуйский тракт стоит посетить тем, кто хочет увидеть максимум за короткое время. Долина Чулышман, Скала Чертов палец, дендрарий «Холмогория», Каракольские озера, «Чемальский тупик», рекреационные центры «Бирюзовая Катунь» и «Алтайская долина» — лишь малая часть того, что стоит увидеть вблизи тракта. Маршруты делятся на организованные и «дикие», подходящий вариант найдет каждый!