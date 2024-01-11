14 января
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Туризм

Более 400 сибиряков после продолжительной задержки вылетели в Таиланд

Boeing-777 авиакомпании Pegas Fly вылетел из Толмачево в Пхукет (Таиланд) с задержкой в 8,5 часов, сообщает "Интерфакс".

В самолете. Авиасообщение.
В самолете. Авиасообщение.
CC0

Выполнения рейса ожидали более 440 пассажиров.

Ранее борт «Уральских авиалиний» застрял в Новосибирске. После двух часов ожидания в салоне пассажиров высадили и доставили в здание аэропорта.

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