Здесь все: Шукшин, чтецы, скелеты. Как проходили первые Шукшинские чтения на Алтае

47 лет назад, 25 июля 1976 года, прошли первые Шукшинские чтения. Все началось во Дворце культуры химиков Бийска. Ближе к вечеру праздник переместился в родные Шукшину Сростки. Но тогда его перенесли на площадь у кинотеатра “Катунь” — на Пикете шел дождь, а сам кинотеатр не смог вместить всех гостей.