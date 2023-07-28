28 июля
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День в истории

Родился в Китае, работал автослесарем и "вырастил" алтайский дизайн. Что мы знаем о Раменском, который всегда возвращался в Барнаул

28 июля 1927 года родился график Владимир Раменский. Altapress.ru рассказывает, как будущий художник с шестого класса трудился, чтобы прокормить многодетную семью и посвятил всю свою жизнь мечте, которая привела его к успеху.

Работа Владимира Раменского «За окном стало синеть».
Работа Владимира Раменского «За окном стало синеть».
vk.com/muzeighmak

  • График, педагог и заслуженный работник культуры России Владимир Раменский родился 28 июля 1927 года в Китае, в городе Хайлар: его отец служил на Китайской Восточной железной дороге.

  • В 1930-е годы семья художника переехала на Алтай в село Повалиха, а затем — в Озерки. В 1937 году отца Владимира раменского арестовал НКВД. Вскоре его не стало. Тогда забота о большой семье, где было семеро детей, легла на его мать, Евгению Высотину. Будущему художнику тогда было всего 9 лет.

Владимир Раменский с учениками.
Владимир Раменский с учениками.
ru.wikipedia.org

  • В военные годы Владимир Раменский жил с семьей впроголодь. После шестого класса он пошел работать автослесарем в Озерском леспромхозе.

  • После службы в Советской армии Владимир Раменский вернулся в Барнаул и окончил вечернюю школу. Также он посещал занятия художественной студии Алексея Иевлева в клубе «Трансмаш». В 1953 году Раменский поступил в Казанское художественное училище.

Альбом «Владимир Раменский: жизнь и творчество»
Альбом «Владимир Раменский: жизнь и творчество»
altapress.ru

  • После окончания учебы Владимир Раменский вернулся в Барнаул и устроился художником-оформителем в краевую партийную школу, на Барнаульский меланжевый комбинат и в художественный фонд.

  • В период работы на БМК Раменский оформил свою первую книгу «Сказка про таежного мастера сапожного». Ее иллюстрации экспонировались на всероссийской выставке. Художник понял, что нужно учиться дальше и поступил в Московский полиграфический институт.

  • Владимир Раменский был несомненным лидером книжной графики на Алтае. За три десятилетия XX века он оформил более 100 изданий.

  • Владимир Раменский — один из основателей Новоалтайского художественного училища. Также он создал школу дизайна селе Озерки, где по воскресеньям давал бесплатные уроки детям.

Владимир Раменский.
Владимир Раменский.
Михаил Хаустов

  • При непосредственном участии художника создали кафедру архитектуры и дизайна в АлтГТУ и кафедру дизайна в Алтайском государственном институте культуры и искусств.

  • Владимир Раменский был заслуженным работником культуры РФ, первым лауреатом премии гуманитарного Демидовского фонда, председателем алтайского отделения Союза дизайнеров России, лауреатом краевой премии «Золотой переплет» в номинации «Лучший художник книги». Также его награждали почетным знаком союза дизайнеров России «За заслуги в развитии дизайна».

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