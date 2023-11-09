11 ноября
﻿
День в истории

Родился гением, прославил Голубую даму и общался с Ахматовой. Что мы помним о писателе Марке Юдалевиче, в честь которого названа барнаульская библиотека

105 лет назад родился писатель Марк Юдалевич. Altapress.ru рассказывает, как он преуспевал во всем с самого детства, прославил легенду о Голубой даме и избирался депутатом.

Писатель Марк Юдалевич.
Писатель Марк Юдалевич.
vk.com/kraevedaltay
  • Марк Юдалевич родился 9 ноября 1918 года в Боготоле Красноярского края. Но все детство он провел в Алтайском крае, а сознательную жизнь — в Барнауле.
  • Юдалевич был одаренным ребенком: уже в детстве за год делал столько, на что у других уходило по несколько лет. В школу его приняли сразу в третий класс. А институт он закончил за три года и остался в нем работать преподавателем.
Писатель Марк Юдалевич.
Писатель Марк Юдалевич.
altlib.ru
  • Марк Юдалевич участвовал в Великой Отечественной войне. После нескольких ранений он остался на фронте корреспондентом военных газет — полковых, а затем — «Красной звезды».
  • После демобилизации Юдалевич работал в «Алтайской правде», «Сталинской смене», избирался секретарем писательской организации, редактировал альманах «Алтай», вел семинары молодых литераторов.
  • Также Марк Юдалевич занимался литературными переводами с алтайского и немецкого языков.
  • Много лет легенда о Голубой даме существовала только в устном пересказе. По-настоящему популярной ее сделал Марк Юдалевич в своей повести. Он со всеми подробностями расписал, как убеленный сединами генерал замуровал в подвале красавицу-жену.
Сцены из спектакля «Ползунов», поставленном Алтайским государственного драматическим театром по пьесе Марка Юдалевича, 1954 год.
Сцены из спектакля «Ползунов», поставленном Алтайским государственного драматическим театром по пьесе Марка Юдалевича, 1954 год.
vk.com/kraevedaltay
  • Барнаульцы с большим волнением ждали премьеру «Ползунов» по пьесе Юдалевича. К весне 1954 года спектакль был готов, но за три дня до премьеры в Театре Драмы случился пожар, охвативший почти все здание.
  • Повторная премьера «Ползунова» состоялась 5 июня 1954 года. Ее пришли посмотреть около тысячи человек.
  • Пьесы Юдалевича в разные годы ставились в театрах Алтайского края, Новосибирска, Томска, Перми. Музыкальный спектакль «Голубая дама» долгое время был «визитной карточкой» краевого Театра музкомедии.
Писатель Марк Юдалевич.
Писатель Марк Юдалевич.
Михаил Хаустов
  • Юдалевич дружил с Евгением Евтушенко, был знаком с Анной Ахматовой и Борисом Пастернаком.
  • Юдалевич избирался депутатом Барнаульского городского и краевого Советов народных депутатов, руководил алтайским Союзом писателей России. В 2015 году барнаульской библиотеке №20 присвоили имя Марка Юдалевича.
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость