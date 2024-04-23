От баллистической ракеты до детсада. Что интересного создал алтайский ученый Геннадий Сакович

- Геннадий Сакович родился в 1931 году в Чите, а учился в Томском университете. Еще студентом он занялся научными исследованиями. Спустя четыре года его с однокурсником наградили грамотой Министерства культуры СССР.
- После учебы Сакович остался в университете преподавать. В 1959 году он переехал в Бийск, где стал начальником лаборатории на только созданном оборонном предприятии — «Алтай». Постепенно вырос до должности гендиректора.
Геннадий Сакович, советский и российский химик. Академик РАН.
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- Также Сакович читал курсы общей химии и неорганической химии студентам Бийского филиала Алтайского политехнического института.
- Благодаря исследованиям ученого в стране впервые разработали высокоэффективные смесевые твердые топлива, технологию изготовления многотонных моноблочных зарядов и сдали на вооружение первые твердотопливные межконтинентальные баллистические ракеты.
- В 1981 году Саковича избирали членом-корреспондентом АН СССР, а через 11 лет — действительным членом РАН. По инициативе ученого обновили оборонное предприятие «Алтай», что позволило сохранить на нем научно-конструкторский и производственный потенциал, развернуть выпуск фармацевтических и гражданских товаров.
- Именно под руководством Геннадия Саковича впервые в мире создали производство наноразмерных алмазов.
Справка
Наноразмерный алмаз — это порошок из алмазов с размером частиц в несколько нанометров.
- Ученый основал городскую программу «Одаренные дети». Благодаря ему в Бийске создали первый в крае лицей и детский сад с бассейном, а в 1985 году впервые в Сибири организовали Молодежный жилищный комплекс.
- В 2003 году Бийскую научную школу под руководством Саковича признали одной из ведущих в стране. Она также получила поддержку и грант президента. Через три года ученому присвоили звание «Почетный гражданин Алтайского края».
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