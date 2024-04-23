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День в истории

От баллистической ракеты до детсада. Что интересного создал алтайский ученый Геннадий Сакович

Altapress.ru рассказывает, как химик-неорганик Геннадий Сакович основал институт Сибирского отделения РАН, стал основоположником советской ракетной техники на смесевых твердых топливах, создал первый в мире наноалмаз, а еще — первый в Алтайском крае детский сад с бассейном.

Геннадий Сакович.
Геннадий Сакович.
Олег Богданов
  • Геннадий Сакович родился в 1931 году в Чите, а учился в Томском университете. Еще студентом он занялся научными исследованиями. Спустя четыре года его с однокурсником наградили грамотой Министерства культуры СССР.
  • После учебы Сакович остался в университете преподавать. В 1959 году он переехал в Бийск, где стал начальником лаборатории на только созданном оборонном предприятии — «Алтай». Постепенно вырос до должности гендиректора.
Геннадий Сакович, советский и российский химик. Академик РАН.
Геннадий Сакович, советский и российский химик. Академик РАН.
altlib.ru
  • Также Сакович читал курсы общей химии и неорганической химии студентам Бийского филиала Алтайского политехнического института.
  • Благодаря исследованиям ученого в стране впервые разработали высокоэффективные смесевые твердые топлива, технологию изготовления многотонных моноблочных зарядов и сдали на вооружение первые твердотопливные межконтинентальные баллистические ракеты.
  • В 1981 году Саковича избирали чле­ном-корреспондентом АН СССР, а через 11 лет — действительным членом РАН. По инициативе ученого обновили оборонное предприятие «Алтай», что позволило со­хранить на нем научно-конструкторский и производственный потенциал, развернуть выпуск фармацевтических и гражданских товаров.
  • Именно под руководством Геннадия Саковича впервые в мире создали производство наноразмерных алмазов.

Справка

Наноразмерный алмаз — это порошок из алмазов с размером частиц в несколько нанометров.

  • Ученый основал городскую программу «Одаренные дети». Благодаря ему в Бийске создали первый в крае лицей и детский сад с бассейном, а в 1985 году впервые в Сибири организовали Молодежный жилищный комплекс.
  • В 2003 году Бийскую научную школу под руководством Саковича признали одной из ведущих в стране. Она также получила поддержку и грант президента. Через три года ученому присвоили звание «Почетный гражданин Алтайского края».

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