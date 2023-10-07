Уроженка Барнаула стала лучшей молодой спортсменкой Европы

Девушка родилась в Барнауле. Мама девочки тоже была гимнасткой, стала кандидатом в мастеры спорта, переехала в Германию и выступала за нее. Но из-за травмы колена в 18 лет завершила карьеру.

Дарья Варфоломеева тренировалась в России, а в 2019 году поменяла спортивное гражданство и стала выступать за Германию. Как мать когда-то.

В 2023 году Дарья стала лучшим молодым спортсменом Европы.

На ЧМ по художественно гимнастике девушка завоевала четыре золота во всех индивидуальных упражнениях, выиграла в личном многоборье, а также в составе сборной Германии стала второй в командных соревнованиях.

Ей всего 16 лет.