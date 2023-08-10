Выше — ниже. У Ленточного бора в Барнауле появится разноэтажный ЖК с «лесным» дизайном и детсадом

Мастерская Алексея Квасова представила проекты сразу трех многоквартирных домов на ул. 6-я Нагорная, 15в. Эти здания будут отлично сочетаться с предыдущим эскизом разработчиков — контрастной многоэтажкой , напоминающей образцы чикагской архитектуры. Чем примечательны новые объекты — расскажем в материале altapress.ru.

Панельные дома, высотой от 16 до 24 этажей, возведет специализированный застройщик "Шотландия". На их внешний вид (один из экспертов назвал комплекс «Лапландией-2») повлияло окружение. Архитекторы вдохновились Ленточным бором, с которым и соседствует район.

В проекте выбрали природные и нейтральные оттенки. На фасадах переплетутся коричневая клинкерная плитка под кирпич, белые и черные композитные, а также деревянные панели. Архитектор Алексей Квасов отметил, что команда постаралась индивидуализировать каждый объект, создать его по своему свое лицо.

«Чередование крупных и низких объемов — здесь сложная ритмика, которую мы усилили детализацией фасадов», - сказал он.

В каждом из домов предусмотрены одно-, двух- и трехкомнатные квартиры.

Похожие, но разные

На общей схеме проекта планировки микрорайона новые объекты на ул. 6-й Нагорной обозначены так: №19, №20, №21. Расскажем немного о каждом из них.

Дом Количество квартир Расчетное число жителей Этажи №19 334 702 24 №20 190 470 16 №21 657 1442 16-24

Дом №19 вырастет на 24 этажа. У него трехчастная композиция — первые четыре этажа получат детальную кирпичную отделку. Выше - «черный пояс» и ритмическая белая сетка из плитки с деревянными ламелями.

Дом №19. Проект на ул. 6-я Нагорная, 15в. Мастерская Алексея Квасова Дом №19. Проект на ул. 6-я Нагорная, 15в. Мастерская Алексея Квасова Дом №19. Проект на ул. 6-я Нагорная, 15в. Мастерская Алексея Квасова Дом №19. Проект на ул. 6-я Нагорная, 15в. Мастерская Алексея Квасова Дом №19. Проект на ул. 6-я Нагорная, 15в. Мастерская Алексея Квасова

Соседний двухсекционный дом №20 — ниже, в нем 16 этажей. Он контрастирует с предыдущим объектом, фасадные решения более «серьезные». Здесь всего три материала: первые этажи облицуют серой бетонной плиткой, далее коричневый кирпич с поясами, которые разбивают здание на три уровня. Есть и деревянные элементы в отделке.

Дом №20. Проект на ул. 6-я Нагорная, 15в. Мастерская Алексея Квасова Дом №20. Проект на ул. 6-я Нагорная, 15в. Мастерская Алексея Квасова Дом №20. Проект на ул. 6-я Нагорная, 15в. Мастерская Алексея Квасова Дом №20. Проект на ул. 6-я Нагорная, 15в. Мастерская Алексея Квасова Дом №20. Проект на ул. 6-я Нагорная, 15в. Мастерская Алексея Квасова

Дом №21, как говорит Квасов, завязали в общую игру. Объект состоит из двух корпусов 16 и 24 этажей и пристройки (детский сад на 110 мест). Блок-секции контрастируют между собой. Помимо всех материалов в перечисленных зданиях, здесь встречаются треугольные объемные панели.

Архитектурная подсветка будет выделять светлые участки фасадов зданий.

Дом №21. Проект на ул. 6-я Нагорная, 15в. Мастерская Алексея Квасова Дом №21. Проект на ул. 6-я Нагорная, 15в. Мастерская Алексея Квасова Дом №21. Проект на ул. 6-я Нагорная, 15в. Мастерская Алексея Квасова Дом №21. Проект на ул. 6-я Нагорная, 15в. Мастерская Алексея Квасова Дом №21. Проект на ул. 6-я Нагорная, 15в. Мастерская Алексея Квасова

У домов будут безопасные дворы без машин с площадками для отдыха взрослых, игр и спорта. Благоустройство выполнят, используя природный материалы и микрорельеф территории.

В пределах 500 метров предусмотрели место для выгула собак. Рядом построят школу на 1,1 тыс. мест и гараж-стоянку до 300 мест.

Магазинов не хватает

Алексей Квасов заметил, что в новой застройке вокруг нет объектов общественного назначения. Он попросил разработчиков будущего гаражного комплекса внедрить на первых этажах места для магазинов и аптек.

«Будет логично, чтобы на углу микрорайона, который встречает всех жителей, появилось общественное ядро, а не только коммунальное здание», - сказал архитектор.

Проект домов на ул. 6-я Нагорная, 15в. Мастерская Алексея Квасова

Интересно, что рядом с домом №19 находится малоэтажный жилой дом.

«Сначала была информация, что объект заброшен, но это не так. Статус непонятный. Проект планировки обходит дом, для него выделили отдельный проезд, - сказал Алексей Квасов. - Очевидно, что здесь есть недоработка на ранних стадиях, и нужно было расселять людей, но сегодня имеем то, что имеем».

Архитектор Сергей Боженко отметил, что в транспортной схеме микрорайона есть недостатки — здесь не хватает улицы.

Зампредседателя совета Антон Воробьев ответил, что территория граничит с медицинским кластером и нужно еще уточнить — можно ли совместить объекты транспортной инфраструктуры. «Направление развития есть, но это последующая стадия проектирования», - добавил он.

Проект домов одобрили.