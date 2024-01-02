В Барнауле суд заставил строителей снести магазинчик на затерянной улице

За прилавком предположительно продавец
Самовольное строительство на ул. Дамба Оби, 20 в Барнауле выявил в начале 2023 года сотрудник Росреестра. Это было кирпичное одноэтажное здание с вывеской «Лоцман». Сотрудник подробно его исследовал как внутри, так и снаружи.
Он зафиксировал, что оно имеет окна, двери и крыльцо с юго-восточной стороны. И что внутри расположен прилавок, полки и холодильное оборудование с продуктами. На товарах есть ценники. На прилавке кассовый аппарат. За прилавком - человек (предположительно продавец).
Поскольку здание построили на участке в нарушение разрешенного вида использования (здесь возможна эксплуатация складской базы), Росреестр направил в апреле 2023 году уведомление в комитет по строительству Барнаула.
Возвел магазин, не спросив арендодателя
Со своей стороны комитет подал в суд иск о сносе. Изначально иск о сносе магазина предъявили компании «Селф», арендующей участок с 2003 года.
На суде, однако, выяснилось: фирма «СтройДом» арендовала у «Селфа» гараж с пристроями на ул. Дамба берега Оби, 20 и возвела здание магазина, не уведомив арендодателя. Разрешения на строительство и ввод здания в эксплуатацию фирма тоже не получила.
По ходу рассмотрения дела в суде «Селф» исключили из ответчиков и предъявили требование о сносе фирме «СтройДом». Это тоже строительная компания – согласно ЕГРЮЛ, ее основной вид деятельноти «строительство жилых и нежилых зданий».
Со сносом согласилась, но попросила отсрочку
Фирма против сноса возражать не стала, но попросило отсрочку до весны – зимой сносить неудобно. Суд пошел навстречу и установил дедлайн – 25 мая 2024 года.
Если до этой даты магазин снесен не будет, фирме придется платить неустойку – 40 тыс. рублей за первую неделю просрочки исполнения, а в дальнейшем по 20 тыс. за каждый месяц.
Присылайте ваши новости в наш Telegram-канал